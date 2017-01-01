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Kayseri'deki trafik kazası

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 16:57
Kayseri'deki trafik kazası

KIRIKKALE (AA) - Kayseri'de iki otomobilin çarpıştığı kazada yaşamını yitiren Jandarma Uzman Çavuş Veli (32) ve eşi Selda Yardımcı, Kırıkkale'nin Keskin ilçesine bağlı Konur köyünde defnedildi.

Yardımcı çiftinin naaşı, öğle vaktinde köy mezarlığına getirildi. Burada tabuta sarılarak fenalık geçiren Yardımcı çiftinin yakınlarına sağlık ekipleri müdahale etti.

Çiftin cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine, Yardımcı çiftinin yakınları, İl Jandarma Komutanı Albay İsa Çakmak, Keskin Kaymakamı Muammer Köken, Keskin Belediye Başkanı Dede Yıldırım ile vatandaşlar katıldı.

Öte yandan kazada yaralanan Yardımcı çiftinin 2 yaşındaki çocukları Hasan Taha Yardımcı'nın tedavisi ise Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde devam ediyor.

Kayseri'den Ankara istikametine seyreden Veli Yardımcı (32) idaresindeki 35 EC 736 plakalı otomobil, dün, Kayseri-Ankara karayolunun 30. kilometresinde karşı şeride geçerek, Sami Ürek'in (57) kullandığı 16 VZ 399 plakalı otomobille çarpışmış, kazada Veli ve eşi Selda Yardımcı ile diğer otomobilin sürücüsü Sami Ürek, hayatını kaybetmişti.

Erzurum'da görevli olan Veli Yardımcı'nın, yıllık iznini alarak memleketi Kırıkkale'ye gitmek için ailesiyle yola çıktığı öğrenildi.

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