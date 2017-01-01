Kütahya'da FETÖ/PDY operasyonu

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin soruşturma kapsamında adliyede görevli 3 zabıt katibi gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince FETÖ davalarına bakan 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görevli zabıt katibinin de aralarında bulunduğu 3 zabıt katibinin evine eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Gözaltına alınan zabıt katipleri R.K, M.K. ve R.A. sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
Şüphelilerin sorgularının sürdüğü öğrenildi.