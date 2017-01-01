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Kütahya'da FETÖ/PDY operasyonu

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 16:57

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin soruşturma kapsamında adliyede görevli 3 zabıt katibi gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince FETÖ davalarına bakan 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görevli zabıt katibinin de aralarında bulunduğu 3 zabıt katibinin evine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan zabıt katipleri R.K, M.K. ve R.A. sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Şüphelilerin sorgularının sürdüğü öğrenildi.

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