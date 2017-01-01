"7. Uluslararası Bando ve Ciğer Festivali"nin ardından

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EDİRNE (AA) - Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Kontrol Derneği Başkanı Bahri Dinar, hafta sonu düzenlenen "7. Uluslararası Bando ve Ciğer Festivali"ne yoğun katılım olduğunu belirterek, vatandaşlara 2 ton ciğer ikram edildiğini bildirdi.

Dinar, gazetecilere yaptığı açıklamada, festivale yerli ve yabancı binlerce ziyaretçinin katıldığını aktararak, festivalin başarıyla geçtiğini söyledi.

Edirne'nin festivaller kenti haline geldiğini vurgulayan Dinar, festivalin bu yıl 7'ncisini düzenlediklerini kaydetti.

Dinar, festivalin sürekli geliştiğini dile getirerek, "Bu yıla baktığımızda, biz ciğerciler için mükemmel geçti. Çok güzel bir organizasyondu. Belediyemiz çok iyi çalıştı bu konuda. Biz ciğerciler artık alıştık. Katılım çok güzeldi. Hakikaten de görkemli bir eğlence vardı. Dünyanın her tarafından bando ekipleri geldi, bize eşlik etti. Katılımcılara 2 ton ciğer dağıtıldı." ifadelerini kullandı.

Bahri Dinar, festivalin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.