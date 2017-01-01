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Amasya'daki tarla sulama kavgası

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 17:01

AMASYA (AA) - Amasya'nın Merzifon ilçesinde tarla sulama meselesi yüzünden çıkan kavgayı ayırmaya çalışan 2 kişinin tüfekle vurularak öldürülmesine ilişkin yakalanan zanlı tutuklandı.

Kayadüzü köyündeki Belvar Yaylası'nda önceki gün iki kişinin öldürüldüğü olayın ardından kaçan 55 yaşındaki Salim S. jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kayadüzü köyündeki Belvar Yaylası'nda, 13 Mayıs'ta, Salim S. (55) ile Emre A'nın (25) tarla suyu için tartışması üzerine kavga çıkmıştı. Salim S'nin kavgayı ayırmaya çalışan Orhan Ş. (70) ile Seyfi K'yı (50) tüfekle vurarak öldürdüğü iddia edilmişti.

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