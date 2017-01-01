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Eruh'ta Türk bayrakları ile "gençlik yürüyüşü"

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 17:13
Eruh'ta Türk bayrakları ile "gençlik yürüyüşü"

SİİRT(AA) - Siirt'in, adı yıllarca terör saldırılarıyla anılan Eruh ilçesinde düzenlenen "gençlik yürüyüşü" vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşti.

Terör örgütü PKK'nın 1984'te ilk silahlı saldırısını gerçekleştirdiği Eruh'ta, Kaymakamlıkça Gençlik Haftası dolayısıyla yürüyüş gerçekleştirildi.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplanan yüzlerce kişi, açılan büyük Türk bayrağı ile kol kola girerek oluşturulan kortejle Botanik Park'a coşkuyla yürüdü.

Yürüyüşe Eruh Belediye Başkan Vekili Kaymakamı Murtaza Dayanç, Garnizon Komutanı Piyade Binbaşı Ulus Çanşa, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kurum müdürleri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

- "Her zaman gençlerimizin yanındayız"

Kaymakam Dayanç, yürüyüşün ardından yaptığı konuşmada Gençlik Haftası etkinliklerine gençlik yürüyüşü ile başladıklarını belirtti.

"Yaklaşık 2 bin kişi ellerinde Türk bayraklarıyla şehir merkezinden Botanik Park'a kadar gençlik yürüyüşünü gerçekleştirdik." diyen Dayanç, yoğun katılımdan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Dayanç, "Milli ve manevi değerlerine bağlı gençlerimiz, bu ülkenin geleceği. Geleceğimizi bu gençlere devredeceğiz. Dolayısıyla Eruh Belediyesi ve Kaymakamlık olarak her zaman gençlerimizin yanındayız." dedi.

Eruh Çok Programlı Lisesinde matematik öğretmeni Emire Biliç, yoğun ilgi ile yürüyüşün tamamlandığını belirterek, bu coşkunun sürdürülerek yeni nesillere aktarılacağını dile getirdi.

Düzenlenen etkinlik Eruh Belediyesi tarafından verilen yemeğin ardından sona erdi.


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