GÜNCELLEME - Edirne Belediye Başkanı Gürkan'a yapılan yumruklu saldırı

TUTUKLAMA KARARI EKLENDİ
EDİRNE (AA) - Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'a yumruklu saldırıda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, dün 1. Murat Mahallesi'ndeki Kadın Emek Pazarı'nı ziyaret eden Belediye Başkanı Gürkan'a, öz çekim yapmak isterken yumrukla saldıran Görkem Huslu'nun, emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Edirne Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, Edirne Adliyesine getirildi.
Huslu, çıkarıldığı mahkemece "Kamu görevlisini, görevi nedeniyle kasten yaralama" suçundan tutuklandı.