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Ordu'da FETÖ/PDY davası

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 17:22

ORDU (AA) - Ordu'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin soruşturma kapsamında 9'u tutuklu 11 sanığın yargılanmasına başlandı.

Ordu 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada 2 tutuksuz, 8 tutuklu sanık ile yakınları ve avukatları hazır bulundu.

Samsun'da tutuklu bulunan bir sanık ise duruşmaya Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Tutuklu sanık F.A. ile tutuksuz yargılanan eşi N.A, silahlı terör örgütüne üye olmak suçuyla hakim karşısına çıktı.

Öğretmenlik görevinden ihraç edilen F.A, Akkuş ilçe yapılanmasında yer aldığı yönündeki iddiayı reddederek, herhangi bir terör örgüt içerisinde yer almadığını ve propaganda yapmadığını savundu. Sanık, örgütün haberleşmede kullandığı "Bylock" ve "Eagle" isimli programları kullanmadığını ileri sürdü.

N.A. ise söz konusu yapıyla irtibatlı herhangi bir faaliyet içerisinde bulunmadığını dile getirdi.

- Ajandadaki notlar

Altınordu İlçe Jandarma Komutanlığından ihraç edilen tutuklu sanık H.A da SEGBİS yöntemiyle duruşmada savunmasını yaptı.

Görevi boyunca hiçbir illegal iş içerisinde yer almadığını ileri süren H.A, "Benim bu terör örgütüyle en ufak irtibatım bulunmamaktadır. Hiçbir yapıya dahil olmadım ve içerisinde yer almadım. Birlikte çalıştığım amirlerime sorulduğunda bu tespit edilebilir. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında amirlerimi arayarak gerekli hassasiyeti gösterdim. O akşamki kriz yönetiminde bulunmama rağmen üstüme böyle bir iftira atılmıştır." dedi.

Kişisel ajandasında, "Silah kimdeyse güç ondadır" ve "İnsani yardım..." şeklinde yer alan yazıların MİT'e ait tırların durdurulmasıyla ilgili olabileceği yönündeki iddiaya ilişkin sanık, "Tutukluluğuma delil olarak iddianamede yer alan birtakım notlar var. Bunlar askeri jargonda kullanılan birtakım ifadelerdir. Notların, MİT tırlarıyla hiçbir alakası yoktur. Notun yazıldığı tarihle olayın gerçekleştiği tarih dikkate alındığında alakasının olmadığı görülecektir." şeklinde savunma yaptı.

Kamu görevlerinden ihraç edilen tutuklu sanıklar R.K, İ.B, Ü.T, O.A, B.K, M.G ile tutuksuz yargılanan eşi E.G. ve Tıp Fakültesi mezunu tutuklu sanık B.A da üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmedi.

Mahkeme heyeti, tutuksuz yargılanan sanıkların adli kontrol hükümlerinin yurt dışı yasağı konarak kaldırılmasına, diğer sanıkların ise tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

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