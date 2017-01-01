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Kore gazisine sürpriz doğum günü kutlaması

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 17:22

YALOVA (AA) - Yalova'nın Çınarcık ilçesi Meslek Yüksekokulu öğrencisi bir grup, Kore Savaşı'nda gazi olan 92 yaşındaki Behçet Akbin için sürpriz doğum günü kutlaması düzenledi.

Akbin'in Kore gazisi olduğunu bir programda öğrenen Çınarcık Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Başak Oya Korap, öğrencileriyle gaziye doğum günü kutlaması yapmaya karar verdi.

Öğrenciler, doğum günü kutlaması için Rüstempaşa Mahallesi'ndeki Türkiye Muharip Gaziler Derneği Şube Başkanı Şakir Güner’le irtibata geçerek Akbin’e sürpriz bir kutlama yapacaklarını söyledi. Güner, bunun üzerine Akbin'i derneğe davet etti. Derneğe gelen gaziye çiçek takdim eden öğrenciler, doğum günü pastası da kesti.

Öğrencilerin bu sürprizi karşısında duygulanan Akbin, "Buraya çağrıldığımda doğum günümü kutlayacaklarını tahmin etmiyordum. Allah öğrencilere hayırlı ömürler versin. Mutlu olsunlar. Mutlu olmaları için de çalışmaları lazım." diye konuştu.

Çınarcık Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Korap da öğrencilerine bu organizasyonda emek verdikleri için teşekkür etti.

Dernek Başkanı Güner ise öğrencilerin bu duyarlı davranışından duyduğu memnuniyetini dile getirdi.

Derneğin 95 üyesi olduğunu aktaran Güner, "Üylerimizden 8’i Kore Gazisi geri kalanı Kıbrıs Harekatına katılmış arkadaşlarımız. Her koşulda gazilerimizin yanındayız. Hastalıklarında, ölümlerinde, düğünlerinde iyi ya da kötü her koşulda yanlarındayız. Bugün de bir değişiklik yapalım istedik. En yaşlı Kore gazimizin doğum gününü öğrenci kardeşlerimizle kutladık. " ifadelerini kullandı.

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