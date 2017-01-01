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Terör örgütü üyesi 4 kişi, dorsede bayılmak üzereyken yakalandı

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 17:27
Terör örgütü üyesi 4 kişi, dorsede bayılmak üzereyken yakalandı

EDİRNE (AA) – Edirne’de jandarma, yurt dışına kaçak yolla çıkmak üzere saklandıkları tırın dorsesinde bayılmak üzere olan terör örgütü DHKP-C üyesi 4 kişiyi yakaladı.

Alınan bilgiye göre, jandarma Kapıkule Sınır Kapısı yolunda bir tır parkında A.O.S’nin kullandığı tırda arama yaptı.

Yurt dışına kaçmak için dorseye gizlenmiş ve havasızlıktan bayılmak üzere olan 4 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı.

Yakalanan T.A, M.V, C.V ve F.V’nin sorgusunda, terör örgüyü DHKP-C üyesi oldukları belirlendi.

Zanlıların gözaltı işlemleri sürüyor.

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