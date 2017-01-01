EDİRNE (AA) – Edirne’de jandarma, yurt dışına kaçak yolla çıkmak üzere saklandıkları tırın dorsesinde bayılmak üzere olan terör örgütü DHKP-C üyesi 4 kişiyi yakaladı.
Alınan bilgiye göre, jandarma Kapıkule Sınır Kapısı yolunda bir tır parkında A.O.S’nin kullandığı tırda arama yaptı.
Yurt dışına kaçmak için dorseye gizlenmiş ve havasızlıktan bayılmak üzere olan 4 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı.
Yakalanan T.A, M.V, C.V ve F.V’nin sorgusunda, terör örgüyü DHKP-C üyesi oldukları belirlendi.
Zanlıların gözaltı işlemleri sürüyor.