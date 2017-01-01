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Hakkari'de terör operasyonu

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 17:32

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de köprüye el yapımı patlayıcı yerleştirmeye çalışan PKK'lı teröristin patlayıcının infilak etmesi sonucu etkisiz hale geldiği, olayda yaralanan diğer teröristin yakalanması için operasyon başlatıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"İlimiz merkez Akbulut köyü Erziki Köprüsü mevkisinde patlama olduğu bilgisi üzerine yapılan incelemede, yol kenarına tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etmesi sonucu bir bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale gelmiştir. Bununla birlikte 1 RPG-7 roketatar silahı, 1 kalaşnikof piyade tüfeği (parçalanmış), 3 el bombası, 2 RPG-7 anti tank mühimmatı ve roketatar sevk fişeği, 6 kalaşnikof şarjörü (parçalanmış), el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan telsiz (parçalanmış) ele geçirilmiştir."

Olayda, ikinci bir teröristin yaralı olarak kaçtığının tespit edildiği kaydedilen açıklamada, kaçan teröristin etkisiz hale getirilmesi için bölgede operasyon başlatıldığı bildirildi.

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