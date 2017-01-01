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SAMSUN (AA) - Samsun'da Türkiye Dağcılık Federasyonunca Spor Tırmanış Lider Türkiye Şampiyonası düzenlendi.

Canik Atatürk Spor Salonu Tırmanış Duvarı'nda düzenlenen şampiyonada, 12 ilden 110 sporcu mücadele etti.

Müsabakaların sonunda genç erkekler kategorisinde Malatya'dan Vahap Karadağ birinci, Nevşehir'den Sercan Sağır ikinci, Diyarbakır'dan Zülküf Sağlam üçüncü olurken genç kadınlar kategorisinde İstanbul'dan Serra Altunok birinci, Malatya'dan Cansel Yılmaz ikinci ve Nevşehir'den Bahriye Nur Taştekin üçüncülüğü elde etti.

Küçük erkekler kategorisinde ise İstanbul'dan Halil İbrahim Kılıç birinci, Bursa'dan Muhammet Ali Keskin ikinci, Samsun'dan Umutcan Aytaş üçüncü, küçük kadınlar kategorisinde Samsun'dan Zeynep Şen birinci, Kars'tan Havanur Altun ikinci ve Kars'tan Dilara Duman üçüncü oldu.

Minik erkekler A kategorisinde Adana'dan Cenk Ünsalan birinci, Antalya'dan Cem Baba ikinci ve İstanbul'dan Yunus Emre Kandır üçüncü, minik kadınlar A kategorisinde İzmir'den Müge Elçi birinci, İzmir'den Duru Güneş Yalçın ikinci ve Bursa'dan Begüm Zeynep Çatak üçüncülüğü elde etti.

Minik erkekler B kategorisinde Nevşehir'den Mustafa Sacit Sümer birinci, Samsun'dan Kerem Talha Kara ikinci ve Bursa'dan Çağan Korkmaz üçüncü, minik kadınlar B kategorisinde Samsun'dan Selma Cemrehan Azbay birinci, İstanbul'dan Nil Süme ikinci ve İstanbul'dan Leyla Tuncay üçüncü oldu.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Ersan Başar, yaptığı yazılı açıklamada, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda resmi müsabaka branşları arasına dahil edilen ve artık olimpik bir yarışma dalı olan spor tırmanışının çok önemli bir odak noktası haline geldiğini aktardı.

Bu olimpik branşın alt yaş gruplarına indirgenmesi için yoğun mesai harcadıklarını belirten Başar, "Şu ana kadar Boulder, Lider ve Sped (Hız) müsabakalarımızı tamamladık. Takvimimize göre milli takım kamplarımız başlayacak ve ardından Avrupa ve dünya şampiyonasına katılacağız. İlk hedefimiz 2020 Olimpiyatları ve umarım bu önemli organizasyona bizler de katılırız ama şuna inanıyoruz alttan yetişecek genç yetenekler ile 2024 Olimpiyatları'nda spor tırmanış branşında ülkemizi iyi bir şekilde temsil edeceğiz." ifadelerini kullandı.



