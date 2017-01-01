El sanatları festivalde buluştu

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ORDU (AA) - Ordu Büyükşehir Belediyesinin Kültür ve Turizm Bakanlığı ile düzenlediği "Ellerde Gizli Sanatlar" festivali başladı.

Vali İrfan Balkanlıoğlu, Altınordu ilçesindeki Şarkiye Mahallesi'nde gerçekleştirilen festivalin açılış töreninde yaptığı konuşmada, böyle güzel eserleri bir arada görmenin kendilerine mutluluk verdiğini söyledi.

AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu da büyükşehir olduktan sonra Ordu'nun çehresinin değiştiğini ve bunun her yerde görüldüğünü belirterek, altyapı yatırımlarının yanında çok önemli kültürel ve sosyal faaliyetlere de imza atıldığını ifade etti.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz da Orduluların festival süresince son derece orijinal zanaat eserlerini yakından görme fırsatı yakalayacağını söyledi. Yılmaz, "40'ın üzerinde zanaatkarın katılımıyla çok özgün çalışmaların yer aldığı bir sergiyi ilimizde düzenlemekten son derece mutluyuz. El sanatları festivalimiz, önümüzdeki 7 gün süresince açık olacak. Son derece orijinal çalışmaların yer aldığı festivalimizde, akşamları ise birbirinden değerli sanatçılarımız tarafından konserler verilecek." dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu da küreselleşme ve sanayileşme karşısında el sanatlarının desteklenmesi gerektiğini vurgulayarak, diğer belediyelerin de el sanatlarının yaşatılmasına katkı sağlamasını istedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü Okan İbiş de geleneksel sanatların toplumda birlik ve bütünlük oluşturan, kültürel bağları güçlendiren ve geleneklerin devamlılığını sağlayan unsurlar olması, insanlar için geçmiş ve gelecek arasında köprü vazifesi görmesi nedeniyle büyük önem taşıdığını vurguladı. İbiş, "Bu anlamda Ordu'da düzenlediğimiz el sanatları festivalimiz, sanatçıyı, halkı ve yerel yönetimleri bir araya getiren, bu sayede kültürel çeşitliliğin korunmasına ve kültürler arası diyaloğun geliştirilmesine katkı sağlayan bir etkinliktir." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından, protokol üyeleri tarafından festival açılış kurdelesi kesilerek el sanatlarının sergilendiği stantlar gezildi.

Törene, AK Parti İl Başkanı Uğur Çelenk, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.

Ordulular, 7 gün sürecek festivalde, Türk el sanatlarının örneklerini görme fırsatı bulacak.