45 yaşında başarısıyla gençlere örnek oldu

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'in Mucur ilçesinde ziraat teknisyeni olarak görev yapan 45 yaşındaki Kadir Eroğlu, Ahi Evran Üniversitesini (AEÜ) birincilikle bitirdi.

AEÜ Fen Edebiyat Fakültesinde düzenlenen mezuniyet töreninde Ahi yemini ederek şed kuşanan Eroğlu, burada yaptığı konuşmada, 2013 yılındaki sınavı kazanarak Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü'ne kayıt yaptırdığını söyledi.

Tarım ve hayvancılığa özel bir ilgisi olduğunu belirten Eroğlu, fakültede edindiği bilgileri çalışma hayatında uygulama imkanı bulduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bu yaşımda üniversite birincisi olarak hocalarımızın önünde hitap etmekten büyük bir onur ve gurur duyuyorum. Ahi Evran Üniversitesi ailesine 2013 yılı lisans yerleştirme sınavını kazanarak Ziraat Fakültesi'nin Tarla Bitkileri Bölümü'ne kayıt yaptırmak suretiyle katıldım. Bazen kolay bazen de zor geçen 4 yıldan sonra geleceğe şekil verecek bireyler olarak mezun oluyoruz. Bu süreci ailemizin, hocalarımızın ve arkadaşlarımızın desteği ile geçirdik. Üniversite yıllarımızda edindiğimiz arkadaşlık ve dostlukların normal hayatımızda da devam etmesini diliyorum. İçinde bulunduğumuz zaman diliminde dünyanın ve ülkemizin sorunlarının farkında ve bilincindeyiz. Bizlere yol gösteren tüm hocalarımıza şahsım ve mezun olan arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum."

Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ramazan Ayrancı da Kadir Eroğlu'nun Mucur İlçe Tarım Müdürlüğünde ziraat teknisyeni olarak çalışmasına rağmen eğitimini de aksatmadığını ve çok başarılı olduğunu aktardı.

Eroğlu'nun derslerini hiç aksatmadığını ve hakkıyla üniversite birinciliğini elde ettiğini dile getiren Ayrancı, "Bizler de onunla gurur duyduk. Her yönüyle örnek ve azimli bir öğrenci profili çizdi. Sadece dersleri geçme gayreti değil, bir şeyler öğrenmek ve çalışma hayatında uygulamak için de azim gösterdi." dedi.