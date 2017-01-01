Kastamonu'da silahlı kavga: 4 yaralı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kuzeykent Pazar Alanı’nda bir dernek binasında iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Suat B, Eldar A, Bülent K. ve Ramazan A. çeşitli yerlerinden yaralandı.
112 Acil Servis ekipleri tarafından Kastamonu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.