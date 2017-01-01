Kocatepe'ye yaptırılan "Mehmetçik" anıtı açıldı

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

AFYONKARAHİSAR (AA) - Büyük Taarruz'un 26 Ağustos 1922 tarihinde başladığı yer olan 1874 rakımlı Kocatepe'ye yaptırılan Mehmetçik anıtının açılışı gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar Valisi Aziz Yıldırım, açılışta yaptığı konuşmada, Kocatepe'nin her karışının şehit kanlarıyla sulandığı çok önemli bir alan olduğunu söyledi.

Düşmanın 15 gün içerisinde İzmir'de denize döküldüğünü anlatan Yıldırım, "Onun için buralar çok kıymetli yerler. Bu topraklar Büyük Taarruz'un başladığı, cumhuriyetin kazanıldığı topraklardır. O yüzden buralara çok daha iyi bakmalıyız, çok daha iyi tanıtmalıyız." dedi.

- "İnşallah bunları daha da çoğaltacağız"



Kocatepe'nin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün kontrolünde olduğunu anımsatan Yıldırım, şöyle devam etti:

"Buraya yapılan bu figürler sadece 30 Ağustos'u bize anlatmıyor. Bir taraftan Afyon'u biz mermerleriyle tanıyoruz. O yüzden burada Afyon'un mermerinin de kullanılması lazım dedim. Arkadaşlarımız bu iki önemli noktayı bir araya getirdiklerinde de karşınıza bu şaheserler çıktı. İnşallah bunları daha da çoğaltacağız. Daha güzel işler yapacağız. Buraya gelen misafirlerimiz daha çok objeyle karşılaşacak. Burada meydana gelen savaşı, verilen mücadeleyi, cumhuriyetin kazanılması için ortaya konulan çabayı ve insanın en kıymetlisi olan canından vazgeçmesini biraz daha iyi anlayabilecekler diye düşünüyoruz."

Yıldırım, bölgenin mermerden yapılan topografik haritasına da değinerek, dünyada daha önce mermere işlenen benzer bir çalışma olmadığına işaret etti.

Söz konusu çalışmanın, Kocatepe'yi ziyarete gelenler için oldukça bilgilendirici olacağına dikkati çeken Yıldırım, şunları kaydetti:

"Buraya gelip baktığımızda Kocatepe'den Dumlupınar'a kadar olan bütün bir alanı aynı bu şekilde görmemiz mümkün. O günkü sahneleri gözümüzde canlandırabiliyoruz, hafızamızda hareketlendirebiliyoruz. Savaşın nasıl geçtiğini, hangi araziden ordumuzun hareket ettiğini, Dumlupınar'a kadar nasıl gittiğini, hangi coğrafya üzerinde gittiğini çok daha rahatlıkla burada görme imkanına sahip oluyoruz."