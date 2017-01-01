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Mardin'de düzenlenen tarım fuarına ziyaretçi ilgisi

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 17:59

MARDİN (AA) - Mardin'de bu yıl 4'üncüsü düzenlenen "Uluslararası Mezopotamya Bölgesel Tarım Ekipmanları ve Gıda Hayvancılık Fuarı"na ziyaretçi sayısı geçen yıla oranla yüzde 30 artış gösterdi.

Mardin Valiliği, Mardin Büyükşehir Belediyesi ve çeşitli kurumların desteğiyle Zümrüt Fuarcılık AŞ'nin organize ettiği fuar Kızıltepe ilçesindeki Movapark Fuar alanında 4 gün sürdü.

25'i yabancı 200'den fazla firmanın katılımlarıyla gerçekleştirilen fuarı, yaklaşık 65 bin kişi ziyaret etti.

- "Ziyaretçi sayısı arttı"

Zümrüt Fuarcılık Proje Koordinatörü Mehmet Ünal, fuarın Mardin ekonomisine ve turizmine katkı sağladığını söyledi.

Çiftçilerin yeni ürün tanıma fırsatı bulduğunu anlatan Ünal, "Irak, İran, Gürcistan, Yunanistan gibi ülkelerden firmalar da katıldı. Yurt içinde ise Ankara, Konya, Adana, Mersin, Trabzon, Rize ve İstanbul gibi yaklaşık 25 ilden katılım oldu. Bu katılımlar Mardin için bir şanstır." dedi.

Huzurun hakim olmasıyla Mardin'e ilginin artacağını vurgulayan Ünal, kentin ve bölgenin tanıtımı için de bu tür organizasyonların önemine değindi.

"Fuara gelen ziyaretçi sayısı geçen yıla oranla yüzde 30 arttı." diyen Ünal, güvenlikle ilgili olumsuz algı tamamen ortadan kalktığında turizmin daha da canlanacağını vurguladı.

- "Mardin'in iç piyasası canlandı"

Firma temsilcisi Cengiz Kino, bu yıl fuara yönelik talebin daha önceki fuarlardan daha iyi olduğunu söyledi.

Çiftçiler için bu tür fuarların önemli olduğunu dile getiren Kino, "Çiftçiler bu sayede gelip, yeni ürünler görme fırsatı yakalıyorlar. Bölgemizde huzur hakim oldukça piyasa daha da canlanıyor. Fuarda firmalar rekabete giriyorlar. Çiftçiler de bu rekabetten faydalanarak yeni ürün alıyorlar. Bu fuar ile Mardin'in iç piyasası canlandı." diye konuştu.

Firma temsilcisi Hasip Turgut ise fuar vesilesiyle yerli ve yabancıların Mardin'i görüp, tanıma fırsatı bulduğunu, bunun da Mardin'i canlandırdığını aktardı.

Çiftçi Bahri Ekrem de fuarın Mardinli çiftçilerin bilinçlenmesi açısından son derece verimli geçtiğini kaydetti.


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