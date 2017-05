"Lokum"u çalan hırsız güvenlik kamerasında

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir evin bahçesinden cins köpeği çalan hırsız güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Akkonak Mahallesi'nde oturan Müzeyyen Akçalı'nın (48) köpeği "Lokum", kimliği belirsiz kişi tarafından çalındı.

Güvenlik kamerasının kaydettiği görüntüde, kimliği belirsiz kişi evin bahçesine duvardan atlayarak, köpek kulübesinin bulunduğu yere geliyor, ardından kulübedeki köpeği sevmeye başlıyor.

Bir yandan etrafını kollayan kişi, köpeğin tasmasını çözerek, olay yerinden uzaklaşıyor.

- "Bunalıma girdik"

Lokum'un sahibi Müzeyyen Akçalı, gazetecilere yaptığı açıklamada, köpeğinin 1 Nisan'da çalındığını belirterek, hırsızlık olayından sonra karakola şikayette bulunduğunu ve köpeğinin bulunmasını istediğini ancak şu ana kadar bulanamadığını ifade etti.

Akçalı, "Köpeğimin cinsi Rus finosu kırma idi. 3 yaşındaydı. 3 seneden beri benimle beraber, evladım gibiydi. Ben evlat gibi onu seviyordum. Bir an önce bulunmasını istiyorum. Yerinde göremediğim zaman şok yaşadım. Bir aydan beri adamın tasmasını çıkardığı gibi duruyor. Tasmasını elime alamıyorum. Her seferinde üzülüyorum. Bir an önce inşallah bulunur. Psikolojik acıdan aile olarak, kızım ve oğlum var onlarla çok bunalıma girdik. Eşim de öyle isyandayız yani. Psikolojimiz inanılmaz bozuldu." diye konuştu.

Akçalı, köpeği Lokum'un bulunmasına yardımcı olana para ödülü vereceğini sözlerine ekledi.