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Trafik kazasında boğazına inşaat demiri saplanan genç kız

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 18:05

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te otomobilin duvara çarptığı kazada boğazına 6 metrelik inşaat demiri saplanan genç kız, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Şehitkamil ilçesine bağlı Pancarlı Mahallesi'nde geçirdiği trafik kazasının ardından Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Şahinbey Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Hande Karaoğlu (24), 8 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Karaoğlu'nun cenazesi, otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Gaziantep'te 7 Mayıs'ta Şehitkamil ilçesine bağlı Pancarlı Mahallesi'nde Tuğba T. idaresindeki 27 E 4232 plakalı otomobilin duvara çarpması sonucu otomobilin ön kısmında bulunan Hande Karaoğlu'nun boğazına yaklaşık 6 metre uzunluğunda inşaat demiri saplanmıştı.


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