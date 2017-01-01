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Samsun'da 100 milyon liralık termal otel yatırımı

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 18:07
Samsun'da 100 milyon liralık termal otel yatırımı

SAMSUN (AA) - Doğan Jeotermal Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Doğan, Samsun'un Havza ilçesinde yapacakları termal otel yatırımı için, "Cumhuriyetin temellerinin atıldığı Havza'da yatırım yapmaktan çok mutluyum. Bu yatırımın maliyeti yaklaşık 100 milyon lira ve bu yıl içinde temel atacağız." dedi.

Havza ilçesinde Doğan Jeotermal Şirketler Grubu tarafından yapılacak Hattuşa Vacation Termal Club Havza Termal Otel, Devre Mülk ve Tatil Köyü kompleksinin tanıtımı yapıldı.

Havza Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan Doğan Jeotermal Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Doğan, hayata geçecek proje ile Havza'daki kaplıca işletmeciliği anlayışının değişeceğini belirtti.

"Dünyada termal sağlık pastası büyüdüğü halde Türkiye bu pastadan gerekli payı alamamakta." diyen Doğan, şöyle devam etti:

"Ülkemizde termalle ilgili yanlış algı vardır. 'Termale yaşlılar gider'. Hayır termale gitmek için yaşlı olmaya gerek yok. Sağlıklı kalmak için de termal kullanılır. Havza'mız termalde tarihi bir ilçemiz ama termal kullanımından bilimsel termal kullanıma geçmiş bir ilçe değil. Şirket olarak 10 yılda 5 yatırım yapma hedefimizin son halkası Havza. Burayı tercih etmemizde Sayın Belediye Başkanımızın sıcak ve samimi yaklaşımları önemli bir etken oldu. Yapmış olduğumuz talep analizleri sonucunda projemizi şekillendirdik. Havza yatırımı devam eden Termal Fizik Tedavi Merkezi olan bir ilçemiz. Yapılan bu yatırım ile bölgede yaklaşık bin kişiye aş ve iş imkanı sağlanacak. Cumhuriyetin temellerinin atıldığı Havza'da yatırım yapmaktan çok mutluyum. Bu yatırımın maliyeti yaklaşık 100 milyon lira ve bu yıl içinde temel atacağız."

İlçede termal suyun bol olduğuna işaret eden Doğan, "Mevcut su bizim gibi en az 4 işletmeye daha yeter. Yatırımımız ilçemize, bölgemize hayırlı olsun." dedi.

Daha sonra şirket yetkililerince, İmaret Mahallesi mevkisinde yapılacak termal otel, devre mülk ve tatil köyü kompleksinden oluşacak Hattuşa Vacation Termal Club Havza Termal Otel, Devre Mülk ve Tatil Köyü'nün tanıtımı yapılarak katılımcıların soruları yanıtlandı.

Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, tanıtımın ardından yaptığı açıklamada, 100 milyon lira değerindeki yatırımın ilçeye kazandırılması için iki yıldır yoğun mesai harcandığını belirterek, şunları söyledi:

"Doğan Jeotermal Şirketler Grubu'nun ilçemizde yapacağı yaklaşık bin 800 yatak kapasiteli termal otel, devre mülk ve tatil köyü kompleksi ile ilçemiz termal turizmde önemli bir mesafe alacak. Havza artık hamam işletmeciliğinden profesyonel termal sağlık işletmeciliğine geçiş yapacak. Yapılan bu yatırım ile aynı zamanda ilçemizde istihdam alanları oluşacak. Yapılacak bu yatırım ilçemiz için öncü olacak ve daha başka yatırımcıların ilçemize gelmesinin yolunu açacaktır. Bu yıl temelini atacağımız ve maliyeti 100 milyon lira olan projemizi Atatürk'ün Havza'ya gelişinin 100. yılında tamamlamayı hedeflemekteyiz. İlçemize bu yatırımı gerçekleştirecek olan Doğan Jeotermal Şirketler Grubu Başkanı Mehmet Ali Doğan'a ve emeği geçen herkese teşekkür ederim. İlçemize hayırlı uğurlu olsun."

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