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Milli Eğitim Bakanı Yılmaz Sivas'ta

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 18:24

SİVAS (AA) - Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Sivas'ın Gürün ilçesine bağlı Bahçeiçi köyü muhtarı Arif Koca'nın eşi Ayşe Koca'nın cenaze törenine katıldı.

Rahatsızlığı nedeniyle İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 63 yaşında yaşamını yitiren Ayşe Koca'nın cenazesi, Bahçeçi köyüne getirildi.

Kışla Camisi'nde ikindi vakti kılınan namazın ardından Koca'nın cenazesi, köy mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Sivas Valisi Davut Gül, Gürün Kaymakamı Fatih Özdemir, Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi, Koca'nın ailesi ve vatandaşlar katıldı.

Bakan Yılmaz, daha sonra ilçede taziye ziyaretlerinde bulundu.

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