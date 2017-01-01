Yolcu otobüsünde 12 kilogram afyon sakızı ele geçirildi

ERZURUM (AA) - Erzurum'da bir yolcu otobüsünde yapılan aramada 12 kilogram afyon sakızı ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretinin engellenmesine yönelik Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmalar çerçevesinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Bu çerçevede Aşkale yolu uygulama noktasında yapılan kontrollerde Ağrı-Ankara seferini yapan bir yolcu otobüsünü durduran ekipler, araçta bulunan İran uyruklu M.B'nin hareketlerinden şüphelendi.
Bu yolcunun bagajdaki bavulunu narkotik dedektör köpek "Dük" ile kontrol eden ekipler, söz konusu bavulda 12 kilogram afyon sakızı ele geçirdi.
Gözaltına alınan M.B, emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Yetkililer, uyuşturucu ticaretinin engellenmesine yönelik çalışmaların aralıksız ve kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.