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Engelliler için gözü kapalı yürüdü

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 18:31
Engelliler için gözü kapalı yürüdü

DÜZCE (AA) - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, Doğa, Hayvan, İnsan, Hepsi Can (DOHAYCAN) Derneği Başkanı Derya Çolpan, görme engelli vatandaşların yaşadığı zorluklara dikkat çekmek amacıyla gözleri bağlı halde bir kilometre yürüdü.

Çuhallı Çarşısı'ndan Merkez Cami önüne kadar gözleri bağlı şekilde yürüyen Çolpan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Engelliler Haftası dolayısıyla farkındalık oluşturmak istediğini söyledi.

Yürüyüş sırasında çok zorlandığını anlatan Çolpan, "Ara ara kopukluklar olduğu için zorluk çektim. Sağımı solumu yokladım, bir çukur var mı diye. Plakaların olmadığı uzun yerlerde zorlandım. Bu şekilde yaşamak gerçekten zor. Önemli olan burada bu zorluğu kolay hale getirmek. Onlara güven vermek ve onları eve hapsetmemektir. Onların sosyal hayattan faydalanmaları için gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir." ifadesini kullandı.

Engellileri topluma kazandırmak için gerekli çalışmaların yetkililer tarafından yapılmasını istediğini aktaran Çolpan, "Belediyelerin engellileri topluma kazandırmak için gerekli çalışmaları yapması gerekmektedir." dedi.


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