Erzurum Ticaret Borsası

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 20,50 ila 31,80 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN DÜŞÜK FİYAT (TL)
|EN YÜKSEK FİYAT (TL)
|ORTALAMA (TL)
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|20,50
|20,50
|20,50
|ESKS
|Et Büyükbaş
|KG
|26,40
|27,15
|26,69
|HMS
|Et Büyükbaş
|KG
|31,80
|31,80
|31,80
|HTS
|Et Küçükbaş
|KG
|30,00
|30,00
|30,00
|HMS
|Yağlı Peynir
|KG
|7,07
|13,00
|12,98
|HTS
|Kaşar Peynir
|KG
|13,80
|15,00
|14,93
|HTS
|Patates
|KG
|0,65
|0,74
|0,69
|HTS
ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış
HMS: Hazır Müstahsil Satış
HTS: Hazır Tüccar Satış