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Kastamonu'da engelli öğrencilerden sergi

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 18:40
Kastamonu'da engelli öğrencilerden sergi

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da bir özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde eğitim gören 200 engelli öğrencinin 300 parçadan oluşan sergisi açıldı.

Engelliler Haftası kapsamında bir alışveriş merkezinde düzenlenen "Engellileri Aşan Engelsiz Yürekli" temalı serginin açılışı Vali Vekili Yaşar Karadeniz, Belediye Başkan Vekili Eşref Can, İl Emniyet Müdürü Metin Turgay Karabulak ve İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Bahçacıoğlu tarafından yapıldı.

Karadeniz, burada yaptığı konuşmada, engellilerin kendi ayakları üzerinde durabilmesi açısından bu tür etkinliklerin önemli olduğunu belirtti.

Merkezin müdürü Yusuf Öz de sergide 300 eserin olduğunu, engelli öğrencilerin halı, kilim, atık kağıt ve sabunlardan hediyelik eşya yaptıklarını ifade ederek, "Bu eserleri 200 engelli öğrencimizle bir yıla yakın bir süredir yaptık. Engelli öğrencilerimiz bunu ilmek ilmek, tek tek ellerinden geçerek kurs hocalarıyla beraber yaptılar. Böylesine muhteşem bir sergiyi Kastamonu'ya kazandırmış olduk. Devletin kendilerine sağlamış oldukları imkan ve olanakları kullanmalılar. Engellilerin sorunları çok. Bugünlere de şükür. Son 10-15 yıldır devletimiz engellilere her türlü olanağı sağlıyor. Ailelerin de bunları iyi değerlendirmesi gerekiyor." diye konuştu.

Kastamonu Halk Eğitim Merkezi Usta Öğreticisi Nezahat İnanır ise engelli öğrencileri hayata hazırlamak için çalıştıklarını belirtti.

Engelli öğrencileri rehabilite edebilmek için çabaladıklarını anlatan İnanır, "Ellerini kullanamayan, gözleri az gören öğrencilerimiz var. Bunları yapınca çok mutlu oluyor. Kendisinin bir şeyler yaptığını görünce çok mutlu oluyor." ifadesini kullandı.

Engelli öğrenci Mehmet Topaloğlu ise annesiyle birlikte yaklaşık bir ayda çiçek sepeti yaptığını söyledi.




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