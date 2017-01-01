Engelleri pedal çevirerek aştılar

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DÜZCE (AA) - Düzce'de Engelliler Haftası etkinlikleri çerçevesinde Türkiye Beyazay Derneği tarafından yürütülen "Aşmak İçin Hareket Et" projesi kapsamında, engelli vatandaşlar ata binip, bisiklet kullandı.

Düzce Belediyesi ve Beyazay Derneği Düzce Şubesince düzenlenen etkinlik kapsamında, kentteki bir at çiftliğine toplanan engelli vatandaşlar, ilk olarak Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş ve Beyazay Derneği Şube Başkanı Nurullah Çelebi ile bisikletlere binerek şehir turu attı.

Engelli vatandaşların pedal çevirmesi seyredenlerin takdirini topladı.

Etkinlik, engellilerin ata binmesiyle son buldu.

Belediye Başkan Keleş, engellilerin hayatlarını kolaylaştırmak için çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Şehir merkezini hem engelliler hem yayalar için engellere takılmadan yürüyebilecekleri bir alan haline getireceğiz. Çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Bu konuda engel tanımıyoruz." dedi.