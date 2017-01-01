Evkur Yeni Malatyaspor'un Süper Lig'e çıkması

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MALATYA (AA) - Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, TFF 1. Lig'de bitime 1 hafta kala Spor Toto Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Evkur Yeni Malatyaspor'u tebrik etti.

Çakır, yayımladığı mesajda, Süper Lig'in Malatya'ya, Yeni Malatyaspor'a ve taraftarlara hayırlı olmasını diledi.

Sporun insanların ortak değeri olduğunu vurgulayan Çakır, mesajında "Evkur Yeni Malatyaspor'umuz da Malatya'mızın ortak paydasıdır. Geçmiş yıllarda ilimizi Süper Lig kategorisinde başarıyla temsil eden, ülkemizi de Avrupa'da temsil eden Malatyaspor'un yaşadığı talihsiz süreç ile üzülen taraftarımız, Evkur Yeni Malatyaspor'umuzun Süper Lig başarısıyla üzüntüsünü sevince dönüştürmüştür." ifadelerini kullandı.

Evkur Yeni Malatyaspor'un büyük bir başarı elde ettiğini belirten Çakır, şunları kaydetti:

"Mütevazı bir bütçeyle rakiplerini geride bırakarak ipi göğüsleyen takımımız, adeta bir destan yazmıştır. Bu başarı, emeğin, birlik ve beraberliğin, koşulsuz verilen destek ve sevginin ürünüdür. Öncelikle Adil Gevrek başkanımız şahsında yönetim kurulunu, teknik direktörümüz İrfan Buz'un şahsında teknik heyetini ve futbolcularımızı, her şartta takımı yalnız bırakmayan büyük taraftarımızı, statlara gidemeseler de yürekleri Yeni Malatyaspor için atan yurt içi ve yurt dışındaki tüm taraftarlarımızı, maddi, manevi destek veren tüm hemşehrilerimizi tebrik ediyorum. Bu takım ve bu şehir Süper Ligi sonuna kadar hak etmektedir. Malatya'nın ve Malatyaspor'un layık olduğu yer Süper Lig'dir. İnanıyorum ki önümüzdeki hafta komşu ve kardeş ilimiz Sivasspor ile yapacağımız karşılaşmayı kazanarak şampiyon da olacağız. Bu konuda gerek teknik heyete ve gerekse de futbolcu kardeşlerime güvenimiz tamdır. Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak Evkur Yeni Malatyaspor’a verdiğimiz destek aynı çerçevede devam edecektir."