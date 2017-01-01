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"3. Uluslararası Adana Taş Heykel Sempozyumu"

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 18:54
"3. Uluslararası Adana Taş Heykel Sempozyumu"

ADANA (AA) - Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından 15 Temmuz şehitleri anısına "Demokrasi ve Özgürlük" temasıyla düzenlenen "3. Uluslararası Adana Taş Heykel Sempozyumu" başladı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ramazan Akyürek, sempozyumun gerçekleştirildiği Galleria Otopark'ta düzenlenen açılış kokteylinde, Adana'nın her açıdan bereketli bir coğrafya olduğunu belirtti.

Toplumlarda demokrasi, özgür düşünce olmadan barış ve kardeşliğin olamayacağını ifade eden Akyürek, "Ülkemizin mazisinde sık sık yaşanan demokrasinin kesintileri, inşallah toplumun daha da bilinçlenmesi daha da şuurlu hale gelmesiyle sona erecektir. Sanat da bunun en değerli kollarından birisidir." dedi.

Konuşmaların ardından katılımcılar temsili olarak mermer bloklara çekiç vurarak sempozyumu başlattı.

Sempozyuma katılan İtalyan heykeltıraş Alessio Ranaldi, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilk defa geldiği Adana'nın çok güzel, sıcak kanlı bir şehir olduğunu belirtti.

Sempozyuma katıldığı için çok sevinçli olduğunu ifade eden Ranaldi, şunları söyledi:

"Özgürlükler geleceğimizi şekillendiren şeylerdir. Özgürlük önemlidir. Siz de kendi geleceğinizi kendiniz şekillendirdiniz. Burada biz heykellerle farklı çalışmalar yapacağız. Bazı esnek ve çarpışma modelleri olacak. Demokrasi ve özgürlük, o ruhu onun içine yansıtacağız. Biz zaten bu yüzden sanatçıyız. Bir aya yakın burada çalışacağız. Bir ayın sonunda bütün heykeller şekillenmiş olacak."

Sempozyuma Hindistan'dan katılan heykeltıraş Tutu Pattnaik de Yene Delhi'den geldiği sempozyumda bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Hindistan'da çeşitli özgürlük çeşitleri olduğu için Türkiye'den bu konuda biraz farklı olduğunu ifade eden Pattnaik, "Demokrasi ve özgürlük bizim için Mahatma Gandi menşeli bir sözdür. Biz özgürlükler için Mahatma Gandi'yi biliriz." dedi.

Törene CHP Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer ile davetliler ve sanatseverler katıldı.

- Sempozyum

15 Mayıs-9 Haziran arasında düzenlenecek sempozyumda 9'u yabancı 10 heykeltıraş, Adana'nın çeşitli noktalarına yerleştirilecek eserlerini oluşturmak için mermer yontacak.

Sempozyum kapsamında gerçekleştirilen yarışma için yapılan 65 başvurunun jüri tarafından değerlendirilmesi sonucu İtalya'dan Adriano Ciarla, Alessio Ranaldi, Giogie Cpajak, Polonya'dan Anna Rasinska, Bulgaristan'dan George Minchev, Türkiye'den Işıl Şen, Gürcistan'dan Ivane Tsiskadze, Ukrayna'dan Michael Levchenko, Çin'den Qian Sihua, Hindistan'dan Tutu Pattnaik'e ait seçilen 10 eseri, sanatçılar, sempozyum alanı Galleria Otopark alanında mermerlere işleyerek ortaya heykeller çıkaracak.

Eserler, kentin uygun görülen muhtelif parklarına ve noktalara yerleştirilerek Adanalıların beğenisine sunulacak.

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