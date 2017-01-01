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KİLİS (AA) - İstanbul Üniversitesi (İÜ) İlahiyat Fakültesi Dinler Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şinasi Gündüz, "Avrupa'da yabancı düşmanlığı ve ırkçılığı gittikçe artıyor. Öyle ki Avusturya'dan, Hollanda'ya kadar birçok Avrupa ülkesinde ırkçı politikalara sahip olan birtakım siyasal aktörlerin daha belirleyici hale geldiğini görüyoruz." dedi.

Prof. Dr. Gündüz, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlük konferans salonunda gerçekleştirilen "Dinsel Şiddet ve İslamofobi" konferansında yaptığı konuşmada, dinlerin tarih boyunca şiddete ve teröre malzeme yapıldığını söyledi.

İslam'da şiddetin yerinin bulunmadığını ifade eden Gündüz, şiddetlerin ötekileştirme, ayrımcılık ve nefret dilinden kaynaklandığını ifade etti.

Gündüz, Avrupa'nın Suriyeli sığınmacılar konusunda etnik ve dini kimlikleri gözeterek karar verdiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Avrupa’da yabancı düşmanlığı ve ırkçılığı gittikçe artıyor. Öyle ki Avusturya'dan, Hollanda’ya kadar birçok Avrupa ülkesinde ırkçı politikalara sahip olan birtakım siyasal aktörlerin daha belirleyici hale geldiğini görüyoruz. Türkiye'de 3 milyona aşkın Suriye’den gelen mülteci var. Kilis, Gaziantep ve Şanlıurfa gibi şehirler bunu daha görünür bir şekilde yaşıyor. Bu kadar insana ev sahipliği yapan bir ülke. Ama bakıyorsunuz o Avrupa'daki koca koca ismi olan ülkeler, '50 kişi mi alalım, 100 kişi mi alalım' diye bunun mücadelesini yapıyorlar. Yani bu göçmenler ülkemize gelmeden nasıl bunu bertaraf edebiliriz diye hesap yapıyorlar. Bu politikanın arkasında, sadece göçmelerin ülkelerine ekonomik olarak getireceği düşüncesi yok, göçmenlerin ait olduğu kimlikler, dini kimlikler bunlar belirleyicidir."

- "Cihat kavramı malzeme olarak kullandı"

Gündüz, son dönemde DEAŞ ve el-Kaide gibi terör örgütlerinin "cihat" kavramını kullanarak şiddet ve terör olaylarını meşrulaştırmaya da gayret ettiğini anlattı.

İslam'daki cihat kavramının yanlış yorumlandığına dikkati çeken Gündüz, şöyle devam etti:

"Şiddeti meşrulaştıran birtakım teolojik yorumlar, bunların başında cihat geliyor. Cihat kavramı, Kur'an-Kerim’in en temel kavramlarından biridir. Cihat, kelime anlamı itibariyle Allah yolunda yapılan ve haklı temele dayanan her türlü gayreti ve çabayı ifade ediyor. Ama günümüzde belli çevrelerce öyle bir cihat anlayışı her türlü bağnaz anlayışla farklılıkların yok edilmeye çalışılması olarak anlamlandırmaya çalışıldı. Bundan dolayı birçok şiddet ve terör olayının arkasındaki motive edilen bir kavram haline geldi. Özellikle Batı medyası cihat kavramını Orta Doğu'daki Müslüman kimliğini ötekileştirilmesinde bir malzeme olarak kullanıldı."

Gündüz'e, konferansın ardından Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun plaket ve çiçek takdim etti.