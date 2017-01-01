Bursaspor-Beşiktaş maçına doğru

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.





BURSA (AA) - Spor Toto Süper Lig'de bu akşamki Bursaspor-Beşiktaş maçı için kente gelen konuk takımın tribün liderleri, Bursa Valisi İzzettin Küçük'e ziyarette bulundu.

Küçük, Valilikte Beşiktaşlı taraftarlarla görüşmesinde yaptığı açıklamada, centilmenliğin önemini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Futbol 3 ihtimali olan bir oyun. Ancak bizim tek bir gayemiz olmalı, o da dostluk. Sadece bu akşam oynayacağımız müsabaka için değil, artık daima keyif aldığımız, ebedi dostlukların yaşandığı mücadeleleri görmek istiyoruz. Bugün eminim ki değerli Bursalı hemşehrilerim sizleri şehrimize yakışır bir şekilde misafir edecek ve bu gereksiz gerginlikler son bulacak. Ben şimdiden zevkle izleyebileceğimiz, dostluğun hakim olduğu bir müsabaka diliyorum."

Çiçeklerle geldikleri ziyarette fair play mesajları veren Beşiktaş tribün liderleri ise hak edenin kazanacağı, seyir zevki yüksek bir mücadele olmasını diledi.