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Mardin'de "Fotomaraton Yarışması"

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 19:16

MARDİN (AA) - Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesinin iş birliğiyle düzenlenen "Fotomaraton Yarışması"nda dereceye girenler ödüllendirildi.

Türkiye'nin farklı bölgelerinden yaklaşık 250 profesyonel ile amatör fotoğrafçı, 4 gün boyunca kent merkezi ve ilçelerinde tarihi mekanları, unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarını ve yaşayan ustaları fotoğraf karelerine yansıttı.

Yarışma sonucunda Mehran Bazar birinci, Soyer Özgür ikinci, Şerife Kahve üçüncü oldu. Derik ilçesinde PKK'lı teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit düşen Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk Özel Ödülü'nü Seval Oral Nurtan aldı.

Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman, yarışma kapsamında çok sayıda fotoğraf sanatçısının kente geldiğini belirtti.

Son aylarda yaşanan değişim ve gelişimin Mardin'in kalkınmasına katkı sağladığını vurgulayan Yaman, "Huzurun hakim olduğu kentimize ilginin daha artması için ulusal ve uluslararası çapta etkinlikler yapıyoruz. Organizasyonlar turizmin gelişmesinde önemli bir yer tutuyor." ifadesini kullandı.

Etkinliklerin artarak devam edeceğini söyleyen Yaman, şunları kaydetti:

"Fotoğraf sanatçılarımız 4 gün boyunca güzel Mardin'imizin çeşitli noktalarında çekimlerini yaptılar. Farklı bakış açılarıyla ilimize farklı bir boyut kazandıran sanatçılarımızın eserlerini tanıtım etkinliklerinde kullanacağız. Buraya gelen fotoğraf sanatçıları aynı zamanda ilimizin tanıtım elçileri olacak."

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