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Yolcu otobüsünde 114 yabancı uyruklu yakalandı

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 19:26
Yolcu otobüsünde 114 yabancı uyruklu yakalandı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da, yurda yasa dışı yollardan girdikleri tespit edilen çoğu Afganistanlı 114 yabancı uyruklu, bir yolcu otobüsünde yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erzincan-Erzurum karayolunda şüphelendikleri bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Aracın içine girdikten sonra gördükleri manzara karşısında şaşkınlık yaşayan ekipler, 50 kişi kapasiteli otobüse çoğu Afganistanlı, yabancı uyruklu 114 kişinin bindirildiğini tespit etti.

Otobüstekileri sırayla indiren ekipler, kontrollerde bu kişilerin yasa dışı yollardan yurda girdiğini belirledi.

Aralarında kadın ve çocukların da olduğu yabancı uyruklular, Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.

İhtiyaçları karşılanan yabancı uyrukluların daha sonra Erzincan Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildiği belirtildi.

Olayla ilgili, otobüs şoförünün de aralarında bulunduğu 3 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

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