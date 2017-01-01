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Tokat'ta FETÖ/PDY davası

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 19:26

TOKAT (AA) - Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) emniyet yapılanmasına yönelik görülen davanın ikinci duruşması yapıldı.

Tokat 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar, eski komiser yardımcıları Şakir Kır, Hüseyin Altunsoy, Fahrettin Doğan, Murat Tekeli ile tutuksuz sanık Önder A. ve avukatları katıldı.

Sanıklar, mahkemede kendilerine yönetilen suçlamaları kabul etmedi.

Mahkeme heyeti tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.




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