Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde mezuniyet töreni

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BİLECİK (AA) - Bilecik'te aniden etkili olan yağmur nedeniyle Şeyh Edebali Üniversitesi tarafından üniversite stadında düzenlenen mezuniyet töreni yarıda kaldı.

Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Edebiyat, Mühendislik ile Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesinden mezun olan öğrenciler için düzenlenen tören, öğrencilerin gerçekleştirdiği yürüyüşle başladı.

Bilecik Valisi Süleyman Elban, lisans ve önlisans birincilerinin konuşmaların ardından yaptığı konuşmada, eskiden ailelerin çocukların doğumuyla ve mürüvvetiyle, askere uğurlarken ve dönüşüyle sevindiklerini anımsatarak, artık bunlara mezuniyet törenlerinin eklendiğini söyledi.

Mezuniyet törenlerinin evlilik ve doğum kadar önemsendiğini ifade eden Elban, şöyle konuştu:

''Öğrencilik hayatı, belli bir zaman aralığından sonra belli bir süre geçtikten sonra geriye dönüp bakıldığında neşeli bir gün olduğunu düşünüyorum. Çünkü insan hayatında en zevkli en güzel günler öğrencilik hayatında özellikle üniversite öğrenciliği hayatında geçen günler. Çünkü aileniz ve arkadaşlıklarınız var ama sorumluluklarınız az. Ama gerçek hayat şimdi yeni başlıyor. Dolayısıyla gerçek hayatla yüzleşeceksiniz. Mezun olduktan sonra başlayacağınız yeni hayat sizlere başarı getirir. Maddi ve manevi açıdan tatmini yüksek bir iş hayatı, kaliteli bir yaşam, huzurlu ve sağlıklı bir yaşam, her şeyden ötesi inancımız ve geleneklerimize uygun olarak iyi bir aile hayatı kurmanızı temenni ediyorum. İnşallah, ülkemiz, aileleriniz, devletimiz ve milletimiz için hayırlı hizmetlere vesile olursunuz. Hem ülkemizde hem de yurt dışında bizleri ve ailelerinizi en iyi şekilde temsil edeceğinize inanıyorum.''

Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş da 229 Fen Edebiyat, 176 Mühendislik ve ilk mezunlarını verecek olan Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi 10 öğrencinin mezun olduğunu kaydetti.

Gençlerin, zorlu bir yarıştan sonra üniversite hayatının en önemli dört yılını tamamladıklarını belirten Prof. Dr. Taş, şunları ifade etti:

''Bazen karamsarlığa kapıldınız, bazen hayal kırıklığına uğradınız, bazen sevindiniz bazen üzüldünüz ama çalışmaktan hiçbir zaman vazgeçmediniz. Vazgeçmediniz ki bugün buradasınız ve bu zorlu maratonun sonuna başarıyla ulaştınız. Bu süre zarfında almış olduğunuz eğitim ve bilgi birikimi ile meslek hayatınıza başlayacaksınız. Bilginin hızla geçerliliğini kaybettiği ve sürekli yenilendiği günümüzde edindiğiniz temel bilgileri kullanarak güncel bilgiye ulaşmak sizin gayretinizle olacaktır. Sizler kazanmış olduğunuz bilgi birikimi ve bilimin vazgeçilmezi olan uygulama ve pratik becerilerinizle kendinizi geliştirmek ve yenilemek için var gücünüzle çalışmaya devam edeceksiniz. Kendisine ve çevresine saygılı, özgüveni yüksek, üreten, paylaşan, fikirlerini açıkça söyleyebilen, hatalarından ders çıkarabilen ve hoşgörü çerçevesinde tartışabilen bireyler olarak ülkemize hizmet edeceksiniz. Üniversite eğitimi sadece bilimsel bilgiyi değil, sorumluluk almayı, inisiyatif kullanmayı ve ne koşulda olursa olsun doğru karar vermeyi de öğretir. Sizler artık omuzlarınızda sadece kendinizin değil ülkenin sorumluluklarını da taşıyan vatandaşlık bilincine erişmiş yetişkin bireylersiniz.''

Belediye Başkanı Selim Yağcı'nın konuşmasının ardından dereceye giren öğrencilere diploma ve plaketleri törenle verildiği sırada aniden yağmurun bastırması nedeniyle tören, öğrencilerin kepleri havaya atmasıyla sona erdi.

Törene, 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Halis Zafer Koç, İl Jandarma Komutanı Albay Hacı Mehmet İnce ve akademisyenler ile öğrencilerin aileleri katıldı.

Geçen yıl da Edebali Stadındaki mezuniyet törenleri, ceviz büyüklüğünde yağan dolu ile etkili sağanak nedeniyle ertelenmişti.