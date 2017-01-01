ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BİLECİK HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde mezuniyet töreni

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 19:32

BİLECİK (AA) - Bilecik'te aniden etkili olan yağmur nedeniyle Şeyh Edebali Üniversitesi tarafından üniversite stadında düzenlenen mezuniyet töreni yarıda kaldı.

Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Edebiyat, Mühendislik ile Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesinden mezun olan öğrenciler için düzenlenen tören, öğrencilerin gerçekleştirdiği yürüyüşle başladı.

Bilecik Valisi Süleyman Elban, lisans ve önlisans birincilerinin konuşmaların ardından yaptığı konuşmada, eskiden ailelerin çocukların doğumuyla ve mürüvvetiyle, askere uğurlarken ve dönüşüyle sevindiklerini anımsatarak, artık bunlara mezuniyet törenlerinin eklendiğini söyledi.

Mezuniyet törenlerinin evlilik ve doğum kadar önemsendiğini ifade eden Elban, şöyle konuştu:

''Öğrencilik hayatı, belli bir zaman aralığından sonra belli bir süre geçtikten sonra geriye dönüp bakıldığında neşeli bir gün olduğunu düşünüyorum. Çünkü insan hayatında en zevkli en güzel günler öğrencilik hayatında özellikle üniversite öğrenciliği hayatında geçen günler. Çünkü aileniz ve arkadaşlıklarınız var ama sorumluluklarınız az. Ama gerçek hayat şimdi yeni başlıyor. Dolayısıyla gerçek hayatla yüzleşeceksiniz. Mezun olduktan sonra başlayacağınız yeni hayat sizlere başarı getirir. Maddi ve manevi açıdan tatmini yüksek bir iş hayatı, kaliteli bir yaşam, huzurlu ve sağlıklı bir yaşam, her şeyden ötesi inancımız ve geleneklerimize uygun olarak iyi bir aile hayatı kurmanızı temenni ediyorum. İnşallah, ülkemiz, aileleriniz, devletimiz ve milletimiz için hayırlı hizmetlere vesile olursunuz. Hem ülkemizde hem de yurt dışında bizleri ve ailelerinizi en iyi şekilde temsil edeceğinize inanıyorum.''

Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş da 229 Fen Edebiyat, 176 Mühendislik ve ilk mezunlarını verecek olan Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi 10 öğrencinin mezun olduğunu kaydetti.

Gençlerin, zorlu bir yarıştan sonra üniversite hayatının en önemli dört yılını tamamladıklarını belirten Prof. Dr. Taş, şunları ifade etti:

''Bazen karamsarlığa kapıldınız, bazen hayal kırıklığına uğradınız, bazen sevindiniz bazen üzüldünüz ama çalışmaktan hiçbir zaman vazgeçmediniz. Vazgeçmediniz ki bugün buradasınız ve bu zorlu maratonun sonuna başarıyla ulaştınız. Bu süre zarfında almış olduğunuz eğitim ve bilgi birikimi ile meslek hayatınıza başlayacaksınız. Bilginin hızla geçerliliğini kaybettiği ve sürekli yenilendiği günümüzde edindiğiniz temel bilgileri kullanarak güncel bilgiye ulaşmak sizin gayretinizle olacaktır. Sizler kazanmış olduğunuz bilgi birikimi ve bilimin vazgeçilmezi olan uygulama ve pratik becerilerinizle kendinizi geliştirmek ve yenilemek için var gücünüzle çalışmaya devam edeceksiniz. Kendisine ve çevresine saygılı, özgüveni yüksek, üreten, paylaşan, fikirlerini açıkça söyleyebilen, hatalarından ders çıkarabilen ve hoşgörü çerçevesinde tartışabilen bireyler olarak ülkemize hizmet edeceksiniz. Üniversite eğitimi sadece bilimsel bilgiyi değil, sorumluluk almayı, inisiyatif kullanmayı ve ne koşulda olursa olsun doğru karar vermeyi de öğretir. Sizler artık omuzlarınızda sadece kendinizin değil ülkenin sorumluluklarını da taşıyan vatandaşlık bilincine erişmiş yetişkin bireylersiniz.''

Belediye Başkanı Selim Yağcı'nın konuşmasının ardından dereceye giren öğrencilere diploma ve plaketleri törenle verildiği sırada aniden yağmurun bastırması nedeniyle tören, öğrencilerin kepleri havaya atmasıyla sona erdi.

Törene, 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Halis Zafer Koç, İl Jandarma Komutanı Albay Hacı Mehmet İnce ve akademisyenler ile öğrencilerin aileleri katıldı.

Geçen yıl da Edebali Stadındaki mezuniyet törenleri, ceviz büyüklüğünde yağan dolu ile etkili sağanak nedeniyle ertelenmişti.

İLGİLİ HABERLER
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde 415 öğrenci kep attı
YEREL

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİNDE 415 ÖĞRENCİ KEP ATTI
Yediler Öğrenci Yurdu Kermesi ziyaretçilerini bekliyor
YEREL

YEDİLER ÖĞRENCİ YURDU KERMESİ ZİYARETÇİLERİNİ BEKLİYOR
ER-BAY Derneği Festivali'nden muhteşem final
YEREL

ER-BAY DERNEĞİ FESTİVALİ'NDEN MUHTEŞEM FİNAL
Sendika Genel Sekreteri oldu
YEREL

SENDİKA GENEL SEKRETERİ OLDU
Ensar Vakfı'ndan öğrenciler yararına kermes
YEREL

ENSAR VAKFI'NDAN ÖĞRENCİLER YARARINA KERMES
Başkan Yağcı Hıdırellez etkinliğinde vatandaşlarla bir araya geldi
YEREL

BAŞKAN YAĞCI HIDIRELLEZ ETKİNLİĞİNDE VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ
Klimatoloji Çalışmalarında Yeni Eğilimler Çalıştayı
YEREL

KLİMATOLOJİ ÇALIŞMALARINDA YENİ EĞİLİMLER ÇALIŞTAYI
Bilecik'te şöhretler, 19 Mayıs'ta sahada buluşuyor
YEREL

BİLECİK'TE ŞÖHRETLER, 19 MAYIS'TA SAHADA BULUŞUYOR
Vezirhan'daki Hıdırellez şenliklerinde geleneksel helva ikramı
YEREL

VEZİRHAN'DAKİ HIDIRELLEZ ŞENLİKLERİNDE GELENEKSEL HELVA İKRAMI
Sanayi arsaları ihale yolu ile satıldı
YEREL

SANAYİ ARSALARI İHALE YOLU İLE SATILDI
Bilecik'te Gençlik Haftası kutlamaları başladı
YEREL

BİLECİK'TE GENÇLİK HAFTASI KUTLAMALARI BAŞLADI
Gölpark mesire alanı ziyaretçiler için yaza hazırlanıyor
YEREL

GÖLPARK MESİRE ALANI ZİYARETÇİLER İÇİN YAZA HAZIRLANIYOR
Badminton Türkiye Şampiyonası sona erdi
YEREL

BADMİNTON TÜRKİYE ŞAMPİYONASI SONA ERDİ
Şeyh Edebali ve Ertuğrulgazi'nin torunları İstanbul'da bir araya geldi
YEREL

ŞEYH EDEBALİ VE ERTUĞRULGAZİ'NİN TORUNLARI İSTANBUL'DA BİR ARAYA GELDİ
Pendik Belediye Başkanı Dr. Kenan Şahin'den Bilecik'e ziyaret
YEREL

PENDİK BELEDİYE BAŞKANI DR. KENAN ŞAHİN'DEN BİLECİK'E ZİYARET
Başkan Vekili Nihat Can, Pelitözü Mahallesindeki Hıdırellez etkinliğine katıldı
YEREL

BAŞKAN VEKİLİ NİHAT CAN, PELİTÖZÜ MAHALLESİNDEKİ HIDIRELLEZ ETKİNLİĞİNE KATILDI
Bilecik'te trafik kazası: 5 yaralı
YEREL

BİLECİK'TE TRAFİK KAZASI: 5 YARALI
Badminton: Anadolu Yıldızlar Ligi Türkiye Şampiyonası
YEREL

BADMİNTON: ANADOLU YILDIZLAR LİGİ TÜRKİYE ŞAMPİYONASI
Şebnem Kısaparmak Bozüyüklü sevenleri ile bir araya geldi
YEREL

ŞEBNEM KISAPARMAK BOZÜYÜKLÜ SEVENLERİ İLE BİR ARAYA GELDİ
Bilecik'te 14 Mayıs Eczacılık Günü kutlamaları
YEREL

BİLECİK'TE 14 MAYIS ECZACILIK GÜNÜ KUTLAMALARI
Bisikletiyle 15 bin kilometrelik yolculuğa çıkan İspanyol Bilecik'te mola verdi
YEREL

BİSİKLETİYLE 15 BİN KİLOMETRELİK YOLCULUĞA ÇIKAN İSPANYOL BİLECİK'TE MOLA VERDİ
Gölpazarı'nda Anneler Günü etkinliği
YEREL

GÖLPAZARI'NDA ANNELER GÜNÜ ETKİNLİĞİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Hangi şehrin nesi meşhur?
YAŞAM

HANGİ ŞEHRİN NESİ MEŞHUR?

 1
  • 2 'Şeytan' filminin başrol oyuncusuydu, işte son hali...
  • 3 Bakın şimdi ne halde...
  • 4 "Tek isteğim Türk bayrağına karşı..."