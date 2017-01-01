Bartın'da FETÖ/PDY davaları

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BARTIN (AA) - Bartın'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan bir doktor ile örgütün "komiserlerden sorumlu il imamı" olduğu öne sürülen sanığın yargılanmasına başlandı.

Bartın Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık doktor Ayhan Yılmaz ile avukatı ve yakınları katıldı.

Yılmaz, savunmasında, Bartın'da yaklaşık 10 yıl göz doktorluğu yaptığını, daha sonra Bursa'ya tayininin çıktığını söyledi.

Mahkeme başkanının, telefonunda örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" yüklendiğinin tespit edildiğini belirtmesi üzerine Yılmaz, "ByLock”u internetten indirdim. Bu programda birkaç kişi ekliydi ve onlarla arada konuşuyorduk. Ben bu yapının devletle arasında problem olduğunu bilseydim, bunlarla hiçbir bağım kalmazdı ve onlardan derhal uzaklaşırdım. Suçluların yakalanması için tüm bildiklerimi samimi bir şekilde anlattım." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamını kararlaştırarak, duruşmayı erteledi.

Aynı mahkemede görülen başka bir duruşmada ise FETÖ’nün "komiserlerden sorumlu il imamı” olduğu öne sürülen tutuklu sanık avukat Fatih Atar, savunmasında örgütün şifreli haberleşme programını kullanmadığını ileri sürdü.

Hakkında ifade veren tanıkları tanımadığını iddia eden Atar, "Ben örgütün sohbetlerine katılmadım. Sohbetlerde himmet adı altında para toplamadım ve kimseye de para vermedim. Tahliyemi talep ediyorum." şeklinde savunma yaptı.

Mahkeme heyeti, Atar'ın tutukluluk halinin devamına hükmederek, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması ve tanıkların dinlenilmesi için duruşmayı erteledi.