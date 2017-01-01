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Nusaybin'de "gençlik yürüyüşü" etkinliği

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 19:42

MARDİN (AA) - Mardin'in Nusaybin ilçesinde "gençlik yürüyüşü" düzenlendi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen yürüyüş, Hükümet Konağı önünden başladı.

Öğrencilerin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi ellerinde Türk bayraklarıyla Cumhuriyet Maydanı'na kadar yürüdü.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdür Vekili Taner Karadağlı'nın meydandaki anıta çelenk sunmasının ardından etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

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