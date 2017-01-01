Tokat'ta FETÖ/PDY davası

TOKAT (AA) - Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) sözde "Türkiye avukatlarının imamı" olduğu öne sürülen sanığın yargılanmasına devam edildi.
Tokat 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Şenel Somuncu ve avukatı katıldı.
Somuncu, duruşmadaki savunmasında, tanıkları tanımadığını öne sürerek, suçlamaları reddetti.
Tanık Mesut Böğrek ifadesinde Somuncu'yu "Selim" olarak tanıdığını, kendileriyle sohbet ettiğini belirtti.
Mahkemeye heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek, duruşmayı erteledi.