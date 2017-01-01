Antalya'da kapkaç iddiası

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ANTALYA (AA) - Antalya'da içerisinde 30 bin lira bulunan kadın çantasını kapkaç yaparak çaldığı iddia edilen bir kişi yakalandı.

Güzeloba Mahallesi 2316 Sokak'ta yürüyen Sezen E, içerisinde 30 bin lira bulunan belindeki çantanın kapkaç yöntemiyle çalındığını iddia ederek, polisten yardım istedi.

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, yunus timleriyle Örnekköy mevkisindeki ormanlık alanda arama yaptı. Ormanlık alanda olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Yakınlarıyla bölgeye pikniğe geldiğini ileri süren Sezen E, "Belimdeki çantamda 30 bin lira vardı. Yolda yürürken bir araç geldi ve 2 kişi zorla çantamı aldı. Bir araca binerek kaçtılar." dedi.