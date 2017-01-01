Mardin'de asfaltlama sezonu başladı

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MARDİN (AA) - İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesi, 2017 yılı asfaltlama sezonunu düzenlenen törenle başlattı.

Merkez Artuklu ilçesine bağlı Gökçe Mahallesi'nde gerçekleştirilen törende kurbanlar kesildi, dua edildi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman, törende yaptığı konuşmada, kentin hak ettiği yatırımlara kavuşması için bütün imkanları seferber ettiklerini söyledi.

Belediye olarak halk için çalıştıklarını ifade eden Yaman, "Belediyelerimizin bütün bütçesini dağa taşa değil, sadece Mardin'e aktaracağız. Bu nedenle kaynaklarımızı hemşehrilerimiz için harcamak adına projelerimizi hazırladık." dedi.

"2017 yılında 600 milyon lira olan belediye bütçesinin her kuruşu, vatandaşlarımıza harcanacak." diyen Yaman, kasım ayından beri yapılan hizmetin ortada olduğunu bundan sonra daha kapsamlı projelerin hayata geçeceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Yaz dönemi boyunca 400 kilometrelik asfalt çalışmamızı il genelinde gerçekleştireceğiz. Bunu kendi personelimizle yapacağız. Mardin’in kırsal mahallerinde ise 315 kilometre sıcak asfalt sathi kaplama yöntemiyle yollar güzelleştirilecek. Bin kilometre de stabilize yol çalışması da bu dönemde olacak. Bugün kırsal mahallelerimizi kapsayan 4 bin 600 kilometre yol ağı bulunmaktadır."

Bütün kırsal kesim yollarının 2 yıl içinde asfaltlı hale geleceğini dile getiren Yaman, Mardin'in çalışmalarla hak ettiği noktaya geleceğini belirtti.

Törenin ardından iş makineleri Gökçe Mahallesi'ndeki yollarda asfaltlama çalışmasına başladı.