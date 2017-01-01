Muğla'da sağlık için pedal çevirdiler

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde bisiklet kullanımının önemine dikkati çekmek için "Sağlık için Pedalla" etkinliği düzenlendi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından organize edilen programa katılmak isteyen yaklaşık 150 bisikletli, Uğur Mumcu Parkı girişinde toplandı.

Fethiye Kaymakamı Ekrem Çalık, beraberindeki protokol üyeleri, gazeteciler ve vatandaşlar, Akdeniz Caddesi'nde 5 kilometre bisiklet sürdü. Etkinliğe bazı vatandaşlar çocuklarıyla katıldı.

Kaymakam Çalık, yaptığı açıklamada, Fethiye'de Gençlik Haftası boyunca etkinlikler düzenleneceğini söyledi.

Halkın rahatça katılacağı etkinlikler düzenleyerek, bazı konulara dikkati çekmek istediklerini belirten Çalık, "Keyifli bir etkinlik oldu. Bölgemizde bisiklet kullanımı çok önemli. Bisikletin yakıtı yok. Hem spor yapıyoruz hem de çevreyi kirletmiyoruz." dedi.

Çalık, Fethiye'de bisiklet ve motosiklet kullanımın yaygın olduğunu, bunu daha da yaygınlaştırmak istediklerini ifade etti.

Fethiye Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Harun Reşit Yiğit de bisiklet kullanımının önemine dikkati çekmek ve sağlıklı yaşamı teşvik etmek için etkinlik düzenlediklerini vurguladı.