Sanayi şehrinde 4 ayda 27 bin istihdam artışı

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KOCAELİ (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla başlatılan Mili İstihdam Seferberliği'ne en hızlı cevap veren kentlerden olan Kocaeli'de, 1 Ocak - 7 Mayıs tarihlerinde 26 bin 908 yeni istihdam elde edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 7 Şubat'taki çağrısının ardından başlatılan istihdam seferberliği kapsamında Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu başkanlığında "Milli İstihdam Seferberliği 1. Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

Kocaeli Valiliği Akçakoca Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya, Vali Güzeloğlu'nun yanı sıra, Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün, Vali Yardımcıları Ahmet Büyükçelik ve Osman Sarı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Tahir Büyükakın, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mustafa Çöpoğlu, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Gebze Ticaret Odası (GTO) Başkanı Nail Çiler, SGK İl Müdürü Nurettin Nacar, kaymakamlar, belediye başkanları, organize sanayi bölgelerinin yönetim kurulu başkanları ve ilgili diğer yetkililer katıldı.

Güzeloğlu, toplantıda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 7 Şubat'taki çağrısından tam bir hafta sonra tüm paydaşlarca ilk inisiyatif alan il olduklarını söyledi.

İstihdamın ekonomilerin çok önemli bir sorunu olduğuna dikkati çeken Güzeloğlu, özellikle genç istihdamının tüm dünyada ve Türkiye'de çözümlenmesi gereken, ekonomide en önemli ve öncelik alanlardan biri olduğunu kaydetti.

Güzeloğlu, istihdamda yaşanan sıkıntıların ortadan kaldırılması, en aza indirilmesi ve işsizlik oranlarının en aşağıya çekilmesi anlamında bir seferberlik başlatıldığını dile getirerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı bu süreçte Kocaeli olarak geride kalan 3 aylık dönemde, Büyükşehir Belediyesi, diğer yerel yönetimler, tüm kamu kurumları ve sanayicilerle çok sıkı bir iletişim sağladıklarını anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bizzat izlenen istihdam seferberliği ile ilgili koordinasyonun, valiliklere verildiğini belirten Güzeloğlu, 14 Şubat'ta yaptıkları toplantıda 58 bin 825 ilave istihdam taahhüdü verildiğini ve bu taahhüdü 60 bine revize ettiklerini kamuoyu ile paylaştıklarını hatırlattı.

- "İstihdam 26 bin 908 kişi arttı"

Vali Güzeloğlu, bu konuda konunun tüm paydaşlarıyla bir dizi bilgilendirme ve karşılıklı değerlendirme toplantıları düzenlediklerini anlatarak, şöyle devam etti:

"Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğümüzce bu 3 aylık sürede 8 bin 150 iş yeri ziyaret edildi. Bütün bu iş yerlerine İstihdam Seferberliğinin amaçları, yapılmak istenilenler bire bir görüşülerek aktarıldı. İş-Kur İl Müdürlüğümüzce yine 8 bin 417 iş yeri ve 63 ev ziyareti yapıldı. Türkiye'nin en büyük istihdam fuarlarından biri olan Kocaeli istihdam Fuarı 6-8 Nisan tarihlerinde Milli Savunma Bakanımız Sayın Fikri Işık'ın katılımlarıyla gerçekleştirildi. 101 işletme, kurum, kuruluş ve firmamız fuara katıldı ve 43 bin 252 kişi firmalarla temas kuran kişi olarak kayda geçti. Yapılan çalışmaların sonucunda, 1 Ocak- 7 Mayıs tarihleri arasında istihdam artışımız 26 bin 908 oldu. Kişi başına sigortalı artış oranında da Türkiye'de yüzde 1,47 ile 81 il arasında şu anda yedinci sırada yer alıyoruz. Bu büyük bir başarıdır."

Kocaeli'nin istihdam da adına yakışan bir sonuç elde ettiğini vurgulayan Güzeloğlu, "İstihdamda olumlu yönde bir ivmeyi ve gelişmeyi yaşıyoruz. Şubat ayı iş gücü istatistiklerinde reformların istihdam üzerindeki olumlu etkileri çok açık görülüyor. Bu oranlara göre işsizlik bir önceki aya göre yüzde 0,4 oranında gerilemiştir. Şubat ayı işsizlik oranındaki bu düşüşün genç istihdama da çok ciddi yansıması olmuştur. Hedefimiz olan 60 bin istihdamın yüzde 45'ini üç ayda sağlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ancak hedefimiz çok daha ötesidir." dedi.

Güzeloğlu'nun konuşmasının ardından, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Büyükakın, KSO Başkanı Zeytinoğlu, Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler, GOSB Yönetim Kurulu Başkanı Vahit Yıldırım ile KOÜ Rektörü Prof. Dr. Hülagü ve GTÜ Rektörü Prof. Dr. Görgün çalışmalara ilişkin sunum yaptı.

Sunum ve değerlendirmelerin ardından kapanış konuşması yapan Vail Güzeloğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın hedefi nettir; Türkiye'nin geleceğe taşınmasında hem her ilin hem de Kocaeli'nin sorumluluğu vardır. İstihdamdaki hedeflememize göre yüzde 45'e yakın bir başarımız var ama Kocaeli olarak bize bu yetmez daha ötesi diyor ve istiyoruz." diye konuştu.