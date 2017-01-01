Tekirdağ'da silahlı soygun

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde akaryakıt istasyonu soyduğu öne sürülen 4 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, ilçede bulunan bir akaryakıt istasyonuna kiralık otomobille gelen 4 kişi, görevlileri etkisiz hale getirerek, bin 500 lira alıp kaçtı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtları ve istasyon personelinin verdiği bilgiler doğrultusunda tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Şüphelilerin kısa sürede başka bir akaryakıt istasyonuna gittiğini belirleyen polis ekipleri, söz konusu istasyonda L.Ç, D.K. ve S.Ç'yi gözaltına aldı. Polisi görünce kaçan D.U. ise bacağından vurularak yakalandı.

Şüphelilerden L.Ç, S.Ç ve D.U. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, D.K. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Bu arada, akaryakıt istasyonundaki soygun anı, güvenlik kameralarınca görüntülendi.