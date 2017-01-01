Antalya'da gasp iddiası

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde Ukraynalı kadın turistin boynundaki altın kolyeyi çaldıkları ileri sürülen 2 kişi gözaltına alındı.
Side Mahallesi'nde yolda yürüyen Ukraynalı turist İ.H'nin boynundaki altın kolye, arkasından gelen 2 kişi tarafından zorla kopartılarak, gasbedildi.
Turistin durumu jandarmaya bildirmesi üzerine başlatılan soruşturmada, şüphelilerin F.D. ve E.P. olduğu belirlendi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 2 kişi Side'de yakalanarak gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.P, tutuklandı, F.D, denetimli serbestlik kapsamında salıverildi.