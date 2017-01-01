Tokat'taki FETÖ/PDY davası

TOKAT (AA) - Tokat'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) emniyet yapılanmasına yönelik davanın ikinci duruşması yapıldı.
Tokat 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya "FETÖ/PDY üyesi olmak" suçlamasıyla yargılanan eski emniyet şube müdürlerinden tutuklu sanıklar H.D, Z.A, E.E, Ş.G, T.Ö, Y.Y, T.U, tutuksuz sanıklar S.D, E.E ve M.A ile avukatları katıldı.
Sanıklar, duruşmada haklarındaki suçlamaları kabul etmedi.
Mahkemeye heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluklarının devamına karar vererek duruşmayı erteledi.
Bu arada 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan başka duruşmada tutuklu yargılanan eski adli tıp doktoru F.A'nın ikinci duruşmasında mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.