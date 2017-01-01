Sakarya'da FETÖ/PDY davası

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SAKARYA (AA) - Sakarya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, haklarında dava açılan 8 sanığın yargılanmasına başlandı.

Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Ahmet Akgünler, Bilal Işık, Seçkin Yokuş ve Akif Derviş, tutuksuz sanıklar Sümeyye Kaplan, Ali Öztürk, Emrullah Polat ile avukatlar katıldı. Ayrıca Sakarya Baro Başkanı Zafer Kazan da duruşmada sanık avukatı olarak yer aldı.

Kimlik tespitinin yapılması ve Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen iddianamenin özetinin okunmasının ardından söz verilen tutuklu sanık Akgünler, 30 yıldır avukatlık yaptığını söyledi.

"Silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla yargılandığını belirten Akgünler, "ByLock'u kullanmadım. Şayet kullanmış olsaydım açıkça söylerdim. Bana göre bu programı kullanmak suç değildir. ByLock indirmedim, kullanmadım." iddiasında bulundu.

Sanık Akgünler, örgüt üyeliği suçlamasını kabul etmediğini, bilerek ya da bilmeyerek terör örgütüne üye olmadığını savunarak, "Bank Asya'ya para yatırmam ve hesabımın olması yasal bir işlemdir. Hiçbir şekilde iddia edilen suça gerekçe olamaz. Benim talimatla para yatırdığıma dair dosyada en ufak bir delil yoktur. Beraatimi talep ediyorum." dedi.

Diğer tutuklu sanık avukat Seçkin Yokuş da savunmasına 15 Temmuz darbe girişimini lanetlediğini söyleyerek başladı.

FETÖ'ye üye olmadığını savunan sanık Yokuş, üye olduğu tek kuruluşun Sakarya Barosu olduğunu kaydetti.

Sanık Yokuş, Bank Asya'daki hesabını 2004 yılında açtığını ve 2013 yılında kapattığını dile getirerek, "Kızımın kullandığı telefona okuldayken okul çalışanlarından birinin bu telefona ByLock yüklemiş olabileceğini ya da internetinden yararlanarak kendi telefonlarına bu programı indirdiğini düşünüyorum. Kızım 11 yaşındaydı, bu yaştaki kızımın bu programı indirip kullanması mümkün değildir. ByLock'u indirmedim ve kullanmadım. Örgüt üyeliği iddiasını reddediyorum. Tahliyemi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Tutuksuz sanık avukat Emrullah Polat da eski eşinin kendisi hakkındaki beyanları nedeniyle yargılandığını öne sürdü.

Eski eşinin kendisi hakkındaki beyanları ve iddianamede yer alan suçlamaları kabul etmediğini dile getiren Polat, beraatini ve tahliyesini talep etti.

Diğer sanıklar da haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek beraatini ve tahliyelerini talep etti.

Sanık avukatları da suçlamaları kabul etmeyerek, müvekkillerinin beraatini ve tahliyesini istedi.

Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.

Sanıklar Seçkin Yokuş ve Akif Derviş'in adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla tahliyesine karar veren mahkeme heyeti, Ahmet Akgünler ve Bilal Işık'ın tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

- İddianame

Sakarya Cumhuriyet Başsavcıvekili tarafından hazırlanan ve Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, 4'ü tutuklu 7 avukat ve bir öğretmen hakkında, "silahlı terör örgütü üyeliği" ile "kamu görevlisinin suçu bildirmemesi" suçlarından, 7,5 yıldan 17'şer yıla kadar hapis cezası isteniyor.