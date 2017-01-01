ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BURSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Bursaspor-Beşiktaş maçından notlar

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 20:42


BURSA (AA) - Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Bursaspor karşısında, Fenerbahçe derbisinin ilk 11'inden 2 değişiklikle takımını sahaya sürdü.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadı'nda oynanan karşılaşmada deneyimli teknik adam, Atınç Nukan'ın yerine sarı kart cezası sona eren Tosic'e, Fenerbahçe derbisinde Volkan Demirel'e el hareketi yaptığı gerekçesiyle PFDK'dan 1 maç ceza alan Talisca'nın yerine ise Atiba Hutchinson'a ilk 11'de görev verdi.

Beşiktaş'ta Tolga Zengin, Atınç Nukan, Beck, Gökhan İnler, Demba Ba, Necip Uysal ve Cenk Tosun yedek kulübesinde şans bekleyen isimler oldu.

Bursaspor Teknik Direktörü Adnan Örnek ise geçen hafta deplasmanda Çaykur Rizespor karşısında alınan 6-0'lık mağlubiyetin ardından kadroda 5 oyuncuyu değiştirdi. Örnek, Jovic'in yerine Erdem Özgenç, İsmail Konuk'un yerine Ertuğrul Ersoy, Merter Yüce'nin yerine Jorquera, Onur Atasayar'ın yerine Emre Taşdemir ve Stancu'nun yerine de Sinan Bakış'a ilk 11'de şans verdi.

Yeşil-beyazlılarda ise Mert Günok, İsmail Konuk, Faty, Sercan Yıldırım, Furkan Soyalp, Stancu ve Onur Atasayar yedek kulübesinde şans bekledi.


- Beşiktaş ilk kez yeni statta


Siyah-beyazlı ekip geçen yıl açılışı yapılan Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadı'nda ilk kez mücadele ederken, Beşiktaşlı taraftarlar da 13 sezon sonra Bursa'da takımlarını destekledi.

2 bin 50 siyah-beyazlı taraftar, İl Spor Güvenlik Kurulunun kararları çerçevesinde yoğun önlemler altında toplu halde stada getirildi.

Beşiktaş taraftarları Süper Lig'de en son 2003-2004 sezonunun 19. haftasında Bursa'daki maçı izleyebilmişti.

Aynı sezon küme düşen ve 2 sezon bir alt ligde mücadele eden Bursaspor'un taraftarları, küme düşmelerinin sorumlusu olarak Beşiktaş'ı görmüştü. İki takım taraftarları arasındaki gerginlik çerçevesinde, Bursaspor'un yeniden Süper Lig'e yükseldiği 2006-2007 sezonundan bu yana Beşiktaş taraftarları Bursa'daki maçlara alınmamıştı.

2010-2011 sezonunda ise Bursa'da yapılması gereken müsabaka, ev sahibi takım taraftarlarının stat dışında çıkardığı olaylar nedeniyle oynanamazken Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Beşiktaş'ı 3-0 hükmen galip ilan etmişti.


- Yoğun güvenlik önlemleri


Bursa Emniyet Müdürlüğü karşılaşma öncesinde ve sırasında stat bölgesinde yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Maç nedeniyle 4 bin 298 polis memuru görev yaparken, jandarma ve özel güvenlik görevlileri de hazır bulunduruldu.

İki ekibin taraftarları, tribünlerde kendilerine ayrılan bölümde takımlarını destekledi.

- Bursaspor'dan anlamlı pankart

Bursasporlu futbolcular maç öncesinde ısınmak için sahaya ''Beşiktaş şehitlerini saygıyla anıyoruz'' yazılı pankartla çıkarken, ligin ilk yarısında oynanan maçın ardından yaşanan olayda hayatını kaybedenlerin isimleri statta anons edildi.

Okunan her ismin ardından yeşil-beyazlı taraftarlar ''Burada'', siyah-beyazlı taraftarlar ise ''Şehitler ölmez vatan bölünmez'' şeklinde tempo tuttu.


- Güneş, 100. resmi maçına çıktı

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Bursaspor maçıyla siyah-beyazlı takımın başında 100. resmi karşılaşmasına çıktı.

Geçen sezonun başında Beşiktaş'ta teknik direktörlüğe getirilen Güneş, iki sezonda bundan önce 99 maçta siyah-beyazlı ekibi yönetti. Beşiktaş, Güneş yönetiminde 99 karşılaşmada, 59 galibiyet, 24 beraberlik ve 16 mağlubiyet aldı.

Siyah-beyazlı takım, bu dönemde Süper Lig'de çıktığı 64 karşılaşmanın 44'ünü kazandı. Güneş yönetiminde ligde 12 beraberlik alan Beşiktaş, 8 karşılaşmadan ise mağlup ayrıldı.

İLGİLİ HABERLER
Futbol: Spor Toto Süper Lig
YEREL

FUTBOL: SPOR TOTO SÜPER LİG
Bursaspor-Beşiktaş maçına doğru
YEREL

BURSASPOR-BEŞİKTAŞ MAÇINA DOĞRU

Mudanya Halk Eğitim'den yıl sonu sergisi
YEREL

MUDANYA HALK EĞİTİM'DEN YIL SONU SERGİSİ
Spor Şenlikleri sokak oyunları ile renklendi
YEREL

SPOR ŞENLİKLERİ SOKAK OYUNLARI İLE RENKLENDİ
Nilüfer Belediyesi yelkenlisi boğaz sularında
YEREL

NİLÜFER BELEDİYESİ YELKENLİSİ BOĞAZ SULARINDA
Mudanya Dörtçelik METEM'in başarısı
YEREL

MUDANYA DÖRTÇELİK METEM'İN BAŞARISI
Gemlik'te şenlik coşkusu
YEREL

GEMLİK'TE ŞENLİK COŞKUSU
Gürsu &quot;şehrin tam kalbinde&quot;
YEREL

GÜRSU "ŞEHRİN TAM KALBİNDE"
Mudanya'da kermes
YEREL

MUDANYA'DA KERMES
Tarih şehri İznik güzelleşiyor
YEREL

TARİH ŞEHRİ İZNİK GÜZELLEŞİYOR
Sınav stresine Mudanya molası
YEREL

SINAV STRESİNE MUDANYA MOLASI
Spor şenlikleri ile dostluk köprüsünün temeli sağlamlaşıyor
YEREL

SPOR ŞENLİKLERİ İLE DOSTLUK KÖPRÜSÜNÜN TEMELİ SAĞLAMLAŞIYOR
Mudanya Öğrenci Yurdu'ndan öğrenciler yararına kermes
YEREL

MUDANYA ÖĞRENCİ YURDU'NDAN ÖĞRENCİLER YARARINA KERMES
Bursaspor-Beşiktaş maçına doğru
YEREL

BURSASPOR-BEŞİKTAŞ MAÇINA DOĞRU

Yıldırım'a afet yönetim merkezi
YEREL

YILDIRIM'A AFET YÖNETİM MERKEZİ
Osmangazi Kent Konseyi Almanya'da 15 Temmuz'u anlattı
YEREL

OSMANGAZİ KENT KONSEYİ ALMANYA'DA 15 TEMMUZ'U ANLATTI
Bursa'da çamurdan elektrik üretimi başladı
YEREL

BURSA'DA ÇAMURDAN ELEKTRİK ÜRETİMİ BAŞLADI
Minik satranççılara ödül
YEREL

MİNİK SATRANÇÇILARA ÖDÜL
İznikli anneler kahvaltıda buluştu
YEREL

İZNİKLİ ANNELER KAHVALTIDA BULUŞTU
Nilüfer Kadın Korosu Roma yolcusu
YEREL

NİLÜFER KADIN KOROSU ROMA YOLCUSU
Şehit annesine &quot;yılın annesi&quot; ödülü
YEREL

ŞEHİT ANNESİNE "YILIN ANNESİ" ÖDÜLÜ
Güreşte hedef olimpiyatlar
YEREL

GÜREŞTE HEDEF OLİMPİYATLAR
Anneler Gününde longoz ormanlarını keşfettiler
YEREL

ANNELER GÜNÜNDE LONGOZ ORMANLARINI KEŞFETTİLER
İsmail Gerçeksöz'ün ismi parka verildi
YEREL

İSMAİL GERÇEKSÖZ'ÜN İSMİ PARKA VERİLDİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Hangi şehrin nesi meşhur?
YAŞAM

HANGİ ŞEHRİN NESİ MEŞHUR?

 1
  • 2 'Şeytan' filminin başrol oyuncusuydu, işte son hali...
  • 3 Bakın şimdi ne halde...
  • 4 "Tek isteğim Türk bayrağına karşı..."