Bursaspor-Beşiktaş maçından notlar

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BURSA (AA) - Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Bursaspor karşısında, Fenerbahçe derbisinin ilk 11'inden 2 değişiklikle takımını sahaya sürdü.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadı'nda oynanan karşılaşmada deneyimli teknik adam, Atınç Nukan'ın yerine sarı kart cezası sona eren Tosic'e, Fenerbahçe derbisinde Volkan Demirel'e el hareketi yaptığı gerekçesiyle PFDK'dan 1 maç ceza alan Talisca'nın yerine ise Atiba Hutchinson'a ilk 11'de görev verdi.

Beşiktaş'ta Tolga Zengin, Atınç Nukan, Beck, Gökhan İnler, Demba Ba, Necip Uysal ve Cenk Tosun yedek kulübesinde şans bekleyen isimler oldu.

Bursaspor Teknik Direktörü Adnan Örnek ise geçen hafta deplasmanda Çaykur Rizespor karşısında alınan 6-0'lık mağlubiyetin ardından kadroda 5 oyuncuyu değiştirdi. Örnek, Jovic'in yerine Erdem Özgenç, İsmail Konuk'un yerine Ertuğrul Ersoy, Merter Yüce'nin yerine Jorquera, Onur Atasayar'ın yerine Emre Taşdemir ve Stancu'nun yerine de Sinan Bakış'a ilk 11'de şans verdi.

Yeşil-beyazlılarda ise Mert Günok, İsmail Konuk, Faty, Sercan Yıldırım, Furkan Soyalp, Stancu ve Onur Atasayar yedek kulübesinde şans bekledi.





- Beşiktaş ilk kez yeni statta





Siyah-beyazlı ekip geçen yıl açılışı yapılan Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadı'nda ilk kez mücadele ederken, Beşiktaşlı taraftarlar da 13 sezon sonra Bursa'da takımlarını destekledi.

2 bin 50 siyah-beyazlı taraftar, İl Spor Güvenlik Kurulunun kararları çerçevesinde yoğun önlemler altında toplu halde stada getirildi.

Beşiktaş taraftarları Süper Lig'de en son 2003-2004 sezonunun 19. haftasında Bursa'daki maçı izleyebilmişti.

Aynı sezon küme düşen ve 2 sezon bir alt ligde mücadele eden Bursaspor'un taraftarları, küme düşmelerinin sorumlusu olarak Beşiktaş'ı görmüştü. İki takım taraftarları arasındaki gerginlik çerçevesinde, Bursaspor'un yeniden Süper Lig'e yükseldiği 2006-2007 sezonundan bu yana Beşiktaş taraftarları Bursa'daki maçlara alınmamıştı.



2010-2011 sezonunda ise Bursa'da yapılması gereken müsabaka, ev sahibi takım taraftarlarının stat dışında çıkardığı olaylar nedeniyle oynanamazken Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Beşiktaş'ı 3-0 hükmen galip ilan etmişti.





- Yoğun güvenlik önlemleri





Bursa Emniyet Müdürlüğü karşılaşma öncesinde ve sırasında stat bölgesinde yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Maç nedeniyle 4 bin 298 polis memuru görev yaparken, jandarma ve özel güvenlik görevlileri de hazır bulunduruldu.

İki ekibin taraftarları, tribünlerde kendilerine ayrılan bölümde takımlarını destekledi.

- Bursaspor'dan anlamlı pankart

Bursasporlu futbolcular maç öncesinde ısınmak için sahaya ''Beşiktaş şehitlerini saygıyla anıyoruz'' yazılı pankartla çıkarken, ligin ilk yarısında oynanan maçın ardından yaşanan olayda hayatını kaybedenlerin isimleri statta anons edildi.

Okunan her ismin ardından yeşil-beyazlı taraftarlar ''Burada'', siyah-beyazlı taraftarlar ise ''Şehitler ölmez vatan bölünmez'' şeklinde tempo tuttu.





- Güneş, 100. resmi maçına çıktı





Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Bursaspor maçıyla siyah-beyazlı takımın başında 100. resmi karşılaşmasına çıktı.



Geçen sezonun başında Beşiktaş'ta teknik direktörlüğe getirilen Güneş, iki sezonda bundan önce 99 maçta siyah-beyazlı ekibi yönetti. Beşiktaş, Güneş yönetiminde 99 karşılaşmada, 59 galibiyet, 24 beraberlik ve 16 mağlubiyet aldı.



Siyah-beyazlı takım, bu dönemde Süper Lig'de çıktığı 64 karşılaşmanın 44'ünü kazandı. Güneş yönetiminde ligde 12 beraberlik alan Beşiktaş, 8 karşılaşmadan ise mağlup ayrıldı.