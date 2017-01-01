Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Bursa Büyükşehir Belediyesi
Hakemler: Bülent Yıldırım, Serkan Olguncan, Asım Yusuf Öz
Bursaspor: Harun Tekin, Erdem Özgenç, Sivok, Ertuğrul Ersoy, Aziz Eraltay, Şamil Çinaz, Jorquera, Kubilay Kanatsızkuş, Bilal Kısa, Emre Taşdemir, Sinan Bakış
Beşiktaş: Fabricio, Gökhan Gönül, Marcelo, Tosic, Adriano, Hutchinson, Tolgay Arslan, Oğuzhan Özyakup, Quaresma, Babel, Aboubakar
Sarı Kartlar: Dk. 24 Bilal Kısa, Dk. 29 Sivok (Bursaspor), Dk. 45+5 Quaresma (Beşiktaş)
BURSA (AA) - Spor Toto Süper Lig'de Bursaspor-Beşiktaş maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi.
18. dakikada sağda kazanılan korner atışını kullanan Quaresma, topu ön direğe doğru gönderdi. O bölgeye iyi hareketlenen Hutchinson'ın kafa vuruşunda, kaleye yönelen top savunmaya çarparak kornere çıktı.
29. dakikada Beşiktaş ceza sahasının önünde serbest atış kullandı. Quaresma'nın vuruşunda top direğin yanından auta gitti.
34. dakikada Beşiktaş atağında, Quaresma sağ çaprazdan topa sert vurdu. Arka direkten kaleye yönelen topu Harun Tekin son anda tokatlayarak kornere çeldi.
35. dakikada Quaresma, korner kullanmak üzere sol köşeye yönelince sahaya yabancı maddeler atılmaya başlandı. Oyun yaklaşık 2 dakika durdu. Bursaspor taraftarlarının sahaya yabancı madde atmaması yönünde anons yapıldı. Anons sonrası da yabancı madde atılmaya devam edilince hakem Bülent Yıldırım, iki takım oyuncularını orta alana davet etti.
Bu sırada Bursaspor kalecisi Harun Tekin, kale arkası tribününe doğru giderek taraftarları sakinleştirmeye çalıştı. Yaklaşık 4 dakikalık duraksamanın ardından Quaresma'nın kullandığı köşe atışıyla oyun devam etti.
Stadın şeref tribününde de zaman zaman iki takım yöneticileri arasında gerginlik yaşandı.
39. dakikada Beşiktaş atağında, Marcello'nun kafa pasıyla sol kanattan ceza sahasına giren Aboubakar'ın çaprazdan şutunda, top diğer direğin dibinden auta gitti.
İlk yarı golsüz tamamlandı.