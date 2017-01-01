Batman'da 2 kardeşin uykuda tüfekle vurulması

BATMAN (AA) - Batman'ın Gercüş ilçesinde şizofreni hastası olduğu ileri sürülen 67 yaşındaki kişinin gizlice girdiği komşusunun evinde pompalı tüfekle uykudayken yaraladığı 2 kardeşten biri tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
İlçeye bağlı Kayapınar beldesinde yaşayan ve şizofreni hastası olduğu iddia edilen Abdurrahman E'nin uykularında pompalı tüfekle yaraladığı kardeşlerden 14 yaşındaki lise öğrencisi Vedat Dündar, tedavi gördüğü Batman Bölge Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Dündar'ın cenazesi, Kayapınar Belde Belediye Başkanı İsmail Koruyan, okul müdürü, okul arkadaşları, akrabaları ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla belde mezarlığında defnedildi.
Saldırıda yaralanan 8 yaşındaki Engin Dündar'ın ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Kayapınar beldesinde, şizofreni hastası olduğu iddia edilen Abdurrahman E. (67), 9 Mayıs'ta sabah 05.00 sıralarında camını kırarak girdiği komşusunun evinde uykudaki 2 kardeşi pompalı tüfekle ağır yaralamış, zanlı ise jandarma tarafından gözaltına alınmıştı.