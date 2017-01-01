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Belediye hizmet binasına kurşun isabet etti

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 21:23
Belediye hizmet binasına kurşun isabet etti

DÜZCE (AA) - Düzce Belediyesi Ek Hizmet Binasının camına kurşun isabet etti.

Alınan bilgiye göre, Konuralp bölgesi Çiftepınarlar Mahallesi'ndeki Düzce Belediyesi Ek Hizmet Binasının üçüncü katında çalışan personel, nereden geldiği belirsiz bir kurşunun cama isabet etmesi üzerine, durumu polise bildirdi.

İhbarın ardından olay yerine gelerek inceleme yapan polis ekipleri, olayın aydınlatılması için çalışma başlattı.

- "İlk belirlemelere göre yorgun mermi"

Düzce Belediyesinden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, olayla ilgili emniyet birimlerinin inceleme yaptığı belirtildi.

Bulunan tek merminin ilk belirlemelere göre "yorgun mermi" olduğunun tespit edildiği aktarılan açıklamada, yapılan araştırmada belediye binasının hedef gözetilerek kurşunlanmadığı, uzak mesafeli atış sonrası merminin belediye binasına isabet ettiği kaydedildi.

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