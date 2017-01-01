Otoyolda "yol verme" kavgası: 1 yaralı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yol verme meselesinden çıkan tartışmada, tabancayla vurulan bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu'nda İstanbul istikametine giden 54 ZL 371 plakalı otomobilin sürücüsü Muhammet Ali K. (23) ile plakası henüz belirlenemeyen otomobilin sürücüsü arasında, Mutlukent Yumrukaya mevkisinde, yol verme meselesinden tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, Muhammet Ali K, kavga ettiği kişi tarafından silahla yaralandı.
Yaralı sürücü, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, özel bir hastaneye kaldırıldı.
Polis, olay yerinden kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.