Manisa'da çöp poşetinde bebek bulunması

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Kula ilçesinde çöp poşetinde bebek bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan anne L.A (33) tutuklandı.

Kula Emniyet Müdürlüğü'nün bir günlük olduğu belirlenen erkek bebeğin çöp poşetine konularak, sokağa bırakılmasıyla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında, bebeğin annesi olduğu belirlenen L.A eşi Y.A (35) ve kızı T.K’yi (17) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden anne L.A tutuklandı. Y.A ve T.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kula'nın 4 Eylül Mahallesi'nde bir kişi, aracını park ettiği sırada kaldırımda çöp poşetindeki bebeği fark ederek, Kula Devlet Hastanesi'ne götürmüş, Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edilen bebeğin bir günlük olduğu belirlenmişti.

